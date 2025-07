WhatsApp, la funzione “promemoria” per non dimenticare più di rispondere

Getting your Trinity Audio player ready...

Quante volte ci è capitato di leggere un messaggio su WhatsApp con l’intenzione di rispondere più tardi, salvo poi dimenticarcene completamente travolti da notifiche, telefonate e impegni vari? In un mondo dove l’attenzione è costantemente sollecitata, il rischio di lasciare qualcuno in attesa involontariamente è sempre più frequente. Per rispondere a questa esigenza concreta, WhatsApp sta introducendo una nuova funzione chiamata “Promemoria”, attualmente in fase avanzata di test.

A rivelare la novità è stato il blog specializzato WABetaInfo, sempre molto attento a svelare in anteprima le nuove funzionalità dell’app. La feature, denominata “Remind Me” nella versione inglese, è comparsa nella versione Beta 2.25.21.14 per Android, al momento disponibile solo per un numero ristretto di utenti. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di rilascio, le prime prove sul campo sono incoraggianti, lasciando intuire che il lancio pubblico non sia lontano.

Un’interfaccia intuitiva e facile da usare

La funzione è stata progettata per essere immediata e accessibile a tutti, in linea con lo stile dell’app. Impostare un promemoria sarà semplicissimo: basterà selezionare il messaggio, toccare l’icona della campanella e scegliere quando ricevere la notifica di promemoria. Sarà possibile scegliere tra opzioni predefinite di 2, 8 o 24 ore, oppure impostare un orario personalizzato, a seconda delle proprie necessità. Al momento stabilito, WhatsApp invierà una notifica discreta, contenente l’anteprima del messaggio a cui si intendeva rispondere. La funzionalità sarà attiva sia nelle chat private che nei gruppi, offrendo un supporto completo a ogni tipo di conversazione.

Massima riservatezza

Un altro aspetto fondamentale riguarda la tutela della privacy. WhatsApp ha chiarito che l’impostazione dei promemoria è completamente privata: il mittente non riceverà alcuna notifica e non saprà mai che è stato impostato un avviso. Inoltre, i dati dei promemoria non saranno archiviati sui server di Meta, ma resteranno memorizzati esclusivamente sul dispositivo dell’utente, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.

Un’innovazione per la quotidianità digitale

Questa novità rappresenta una risposta concreta a un’esigenza reale: non si tratta di evitare volontariamente una conversazione, ma di avere uno strumento utile contro le dimenticanze involontarie. WhatsApp continua così a perfezionare l’esperienza d’uso, proponendo soluzioni sempre più vicine alle abitudini digitali quotidiane degli utenti. Pur mancando ancora una conferma ufficiale sul rilascio globale, l’inserimento della funzione nella Beta avanzata fa pensare che l’introduzione definitiva sia ormai prossima.