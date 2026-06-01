Paura sul litorale pisano: un bambino sparisce tra la folla, catena umana per cercarlo

MARINA DI PISA(PI) – Bambino si perde in spiaggia e viene ritrovato dopo un’ora. Sono stati momenti di forte apprensione quelli vissuti nella tarda mattinata di domenica sul litorale marinese, dove un piccolo si è allontanato dalla madre tra la folla presente sulla spiaggia, facendo scattare immediatamente le ricerche.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno nella zona compresa tra i bagni Marta e Arlecchino, in una giornata caratterizzata da temperature estive e da una presenza particolarmente numerosa di persone sul litorale. La madre, accortasi dell’assenza del figlio, ha subito dato l’allarme, temendo che potesse essergli accaduto qualcosa.

In pochi minuti si è attivata una vasta mobilitazione. I bagnanti presenti, insieme al personale degli stabilimenti balneari della zona, hanno iniziato a perlustrare la spiaggia e le aree circostanti. Attraverso i canali di comunicazione utilizzati dai balneari per le emergenze, la segnalazione si è rapidamente diffusa lungo tutto il litorale.

Nel frattempo sono state allertate anche le forze dell’ordine. Intorno alle 12,45 è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato, attivata tramite il Numero unico di emergenza 112, per coordinare le ricerche e verificare ogni possibile segnalazione.

Particolarmente significativo il gesto spontaneo dei presenti. Per evitare che il bambino potesse avvicinarsi all’acqua senza essere notato, numerosi bagnanti hanno formato una catena umana lungo la battigia, tenendosi per mano e coprendo un ampio tratto di arenile. Un’iniziativa nata sul momento che ha permesso di controllare in modo più efficace la zona interessata dalle ricerche.

La svolta è arrivata poco prima delle 13. Dopo circa un’ora di apprensione, il bambino è stato individuato diversi stabilimenti balneari più avanti rispetto al punto in cui si era allontanato. Il piccolo era visibilmente spaventato, ma fortunatamente non aveva riportato conseguenze.