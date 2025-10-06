Petrucci (Fdi), incontro con la comunità albanese: “Un esempio positivo di integrazione”

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA — Il consigliere regionale Diego Petrucci, insieme alla consigliera comunale Raffaella Marchetti e ad Aleks Kaplaj, ha incontrato la comunità albanese della provincia di Pisa, una realtà numerosa e ormai pienamente radicata nel territorio.

“È stato un incontro prezioso — ha dichiarato Petrucci — con una comunità che rappresenta un esempio di integrazione riuscita. Gli albanesi della nostra provincia hanno saputo inserirsi nel tessuto sociale e produttivo mettendo i doveri al primo posto, conquistando così i propri diritti e diventando una ricchezza per tutta la società”.

Durante l’incontro è stato sottolineato il contributo della comunità albanese alla vita economica, culturale e civile della provincia, con l’impegno a rafforzare i rapporti di collaborazione e dialogo con le istituzioni locali.

Una testimonianza, quella di Petrucci, che vuole valorizzare il ruolo delle comunità straniere che, con dedizione e partecipazione, contribuiscono ogni giorno allo sviluppo e alla coesione del territorio pisano.