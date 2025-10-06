10.8 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Petrucci (Fdi), incontro con la comunità albanese: “Un esempio positivo di integrazione”

Insieme alla consigliera comunale Raffaella Marchetti e ad Aleks Kaplaj, ha incontrato i rappresentanti della provincia di Pisa

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Petrucci (Fdi), incontro con la comunità albanese: “Un esempio positivo di integrazione”
Petrucci (Fdi), incontro con la comunità albanese: “Un esempio positivo di integrazione” (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA — Il consigliere regionale Diego Petrucci, insieme alla consigliera comunale Raffaella Marchetti e ad Aleks Kaplaj, ha incontrato la comunità albanese della provincia di Pisa, una realtà numerosa e ormai pienamente radicata nel territorio.

“È stato un incontro prezioso — ha dichiarato Petrucci — con una comunità che rappresenta un esempio di integrazione riuscita. Gli albanesi della nostra provincia hanno saputo inserirsi nel tessuto sociale e produttivo mettendo i doveri al primo posto, conquistando così i propri diritti e diventando una ricchezza per tutta la società”.

Durante l’incontro è stato sottolineato il contributo della comunità albanese alla vita economica, culturale e civile della provincia, con l’impegno a rafforzare i rapporti di collaborazione e dialogo con le istituzioni locali.

Una testimonianza, quella di Petrucci, che vuole valorizzare il ruolo delle comunità straniere che, con dedizione e partecipazione, contribuiscono ogni giorno allo sviluppo e alla coesione del territorio pisano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.8 ° C
11.6 °
7.9 °
90 %
1.1kmh
0 %
Lun
23 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
24 °
Ven
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (621)ultimora (433)Lav (30)vid (30)tec (29)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati