Calcio, serie B: Il Pisa domina a Reggio Emilia. Inzaghi allunga verso la promozione

REGGIANA (3-5-1-1). Bardi; Libutti, Meroni (80′ Rozzio), Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (66′ Reinhart), Kabashi, Portanova (42′ Ignacchiti), Marras; Girma; Vido (66′ Gondo). A disposizione: Motta, Sosa, Stulac, Destro, Maggio, Kumi, Nahounou. Allenatore Dionigi.

PISA (3-4-2-1). Semper; Calabresi (78′ Rus), Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini (46′ Abildgaard), Solbakken (46′ Marin), Angori; Moreo (78′ Hojholt), Tramoni; Lind (66′ Meister). A disposizione. Nicolas, Loria, Sussi, Castellini, Arena, Sernicola, Morutan. Allenatore Inzaghi.

ARBITRO: Feliciani di Teramo ()ìPalermo-Di Giacinto. Quarto Ufficiale. Burlando. Var. Gariglio. Avar. Pairetto)

RETI: 23′ Lind, 44′ Tramoni

NOTE: Ammoniti: Solbakken, Girma, Kabashi, Piccinini, Marras, Fiamozzi, Rozzio, Meister, Ignacchiti. Espulso dalla panchina Pizzimenti (direttore Reggiana) e durante l’intervallo Cigarini per proteste. Recupero 2′ pt, 4′ st. Spettatori 12039.

REGGIO EMILIA – Vittoria netta e convincente per il Pisa, che come da pronostico espugna il campo della Reggiana con un secco 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Lind e Tramoni. Una prova di forza e maturità per la squadra di Filippo Inzaghi, in piena corsa per la promozione diretta. La partita si accende subito: dopo meno di un minuto Solbakken viene ammonito, mentre la Reggiana prova a rendersi pericolosa con Girma. I nerazzurri però prendono rapidamente il controllo del match. Lind, ispirato, al 10’ serve Tramoni con un tacco in area, ma il suo tiro viene respinto. Al 12’ è ancora il francese a sfiorare il gol con un tiro dal limite, prima che al 23’ arrivi il meritato vantaggio: Calabresi lancia Moreo, bravo a servire Lind, che firma l’1-0. Il Pisa continua a spingere e al 44’ chiude virtualmente i giochi: Lind recupera palla, lancia Tramoni che, in campo aperto, batte Bardi per il raddoppio.

Nella ripresa, Inzaghi sostituisce gli ammoniti Piccinini e Solbakken. Il Pisa sfiora più volte il terzo gol: Tramoni calcia incredibilmente alto a porta vuota, poi Lind colpisce il palo con una spettacolare rovesciata. I cambi non cambiano l’inerzia del match, con i toscani in pieno controllo. Al 35’ Rus segna di testa il possibile 3-0, ma il VAR annulla per una spinta. Il Pisa gestisce fino al fischio finale, spinto anche dai 3400 tifosi arrivati dalla città della Torre Pendente (Il video), e porta a casa tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto.

Ma più della cronaca, è la voce di Filippo Inzaghi a raccontare il momento della squadra. Il tecnico, visibilmente soddisfatto, ha lodato spirito, tenuta mentale e coesione del gruppo, senza però lasciarsi andare a facili entusiasmi. “Abbiamo fatto una grande partita – ha dichiarato a fine gara – ma potevamo e dovevamo chiuderla prima. L’unico rimpianto è proprio questo: non essere stati abbastanza cinici, e in queste situazioni rischi sempre di riaprire tutto. Ma i ragazzi sono stati bravissimi, soprattutto considerando che affrontavamo una squadra affamata di punti salvezza”. E se la classifica comincia a sorridere, Inzaghi tiene tutti con i piedi per terra: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Questa squadra mi emoziona, ma dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare. Le partite non finiscono mai, dobbiamo sempre giocare a 100 all’ora. Oggi i tifosi possono sognare, noi dobbiamo pedalare”. Con la testa già alla trasferta di Cremona.