Cesena-Pisa, primo esame per mister Gilardino

La nuova stagione del Pisa Sporting Club si apre con un debutto ad alta tensione in Coppa Italia. I nerazzurri, freschi di promozione in Serie A, affrontano in trasferta il Cesena, una delle squadre più sorprendenti dell’ultimo campionato cadetto. La gara, valida per il primo turno eliminatorio, si giocherà domenica 17 agosto alle 20:45.

Il Cesena nella scorsa stagione di Serie B ha conquistato l’ammirazione per gioco e solidità. I bianconeri vogliono confermare il loro valore e lanciare un messaggio chiaro: possono tenere testa anche a squadre di livello superiore. Il match contro il Pisa è la prova ideale per misurare ambizioni e condizione fisica, spinti dal calore del pubblico del Manuzzi.

Il Pisa arriva con l’energia di chi ha appena scritto una pagina storica. Dopo 34 anni, il club toscano è tornato in Serie A. Per il nuovo allenatore Alberto Gilardino, la sfida è l’occasione giusta per mettere alla prova schemi e nuovi innesti. Occhi puntati sui nuovi acquisti: Aebischer, Cuadrado e Nzola. Una partita che non vale solo il passaggio del turno, ma anche il primo vero segnale sulla strada che attende entrambe le squadre.

Bilancio storico

La sfida tra Cesena e Pisa è un classico del calcio italiano. Nel tempo ha visto incroci in Serie B, Serie C e Coppa Italia, con fasi alterne di dominio da una parte e dall’altra.

In Romagna, il bilancio pende verso i padroni di casa: 27 partite complessive, con 12 vittorie Cesena, 10 pareggi e 5 successi Pisa. Quattro di questi in Serie B, uno in Serie C. Il primo trionfo nerazzurro risale al 1969-70, deciso da Fabrizio Barontini. In cadetteria, il Pisa ha centrato 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. In Coppa Italia, l’ultimo incrocio ha regalato al Cesena un 0-1 in trasferta, risultato storico per il Cavalluccio.

Percorso nella Coppa Italia 24-25

Nella Coppa Italia 2024-25, Cesena e Pisa hanno seguito strade diverse che si sono incrociate in un match ad alta tensione. A spuntarla sono stati i romagnoli, capaci di imporsi in trasferta.

Il Cesena ha iniziato il torneo ai 64esimi, superando il Padova 3-1 con una prova di solidità. Al turno successivo ha firmato un colpo pesante: 2-1 a Verona, battendo una squadra di Serie A. Poi lo 0-1 all’Arena Garibaldi, che ha eliminato il Pisa e consolidato la fiducia del gruppo.

La corsa si è fermata agli ottavi. Di fronte, un’Atalanta troppo superiore. Il match è finito 6-1, risultato pesante che ha interrotto un cammino comunque ricco di segnali incoraggianti per il futuro.

Il Pisa aveva iniziato bene, piegando il Frosinone 3-0 ai 32esimi. Ma ai sedicesimi si è arreso proprio al Cesena, in un match equilibrato deciso da un episodio. Qualità e buone trame non sono bastarono: un calo di attenzione è costato caro.