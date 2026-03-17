Br Football rassicura la piazza: “Impegno immutato, lottiamo per la salvezza e per il futuro”

PONTEDERA – Nella giornata di ieri, la nuova proprietà dell’Us Città di Pontedera, Br Football, ha diffuso una nota ufficiale rivolta all’intera piazza granata. L’intento della dirigenza è duplice: fare quadrato attorno alla squadra in questo difficile finale di stagione e ribadire la solidità del progetto imprenditoriale, a prescindere dalle attuali contingenze di classifica.

Il peso del passato e il mercato di riparazione

L’acquisizione della società si è concretizzata in una fase stagionale fortemente compromessa, un elemento su cui i nuovi vertici hanno voluto porre l’accento per inquadrare le difficoltà del presente. Nel documento, la proprietà rivendica di aver investito in una piazza di cui conosceva bene il valore identitario, ma precisa la natura degli ostacoli trovati al momento dell’insediamento: “Abbiamo ereditato uno scenario sportivo complicato, noto a tutti”, spiegano da BR Football.

L’ingresso, avvenuto in una fase “estremamente delicata”, ha richiesto interventi immediati per cercare di invertire la rotta, azioni che la società rivendica di aver portato avanti potenziando la rosa “con convinzione”.

L’obiettivo immediato: la lotta per i playout

Nonostante le palesi difficoltà, la resa non è contemplata. A breve termine, le risorse e le attenzioni del club sono tutte concentrate sul campo. La società garantisce il massimo supporto logistico e morale allo staff tecnico e alla squadra per affrontare le prossime sfide. “Finché un posto nei playout sarà possibile, lotteremo per conquistarlo”, si legge nel comunicato, dove si chiede all’ambiente di inseguire la vittoria “con dignità, lavoro e consapevolezza di ciò che tutto questo rappresenta per la comunità granata”.

La visione a lungo termine e le infrastrutture

Al di là dell’emergenza sportiva in corso, lo sguardo degli investitori è proiettato al futuro. L’eventuale esito negativo del campionato non muterà i piani di sviluppo previsti per l’istituzione sportiva toscana. “Nulla cambierà l’impegno assunto dalla BR Football nei confronti del Pontedera”, assicurano i vertici.

Il piano strategico prevede infatti un lavoro profondo sulle fondamenta della società. Il fine ultimo è quello di “rafforzare il club dal punto di vista strutturale” e garantirne la “stabilità”, affinché la squadra possa tornare a competere ad alti livelli in maniera continuativa. BR Football chiude il messaggio tracciando l’identikit del club del domani, un sodalizio “solido, moderno e competitivo”, capace non solo di far sognare la città e i tifosi, ma anche di rappresentare un solido punto di riferimento per i giovani atleti del territorio.