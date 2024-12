Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Elly Schlein a Siena: la segretaria Pd con i lavoratori stabilimento Beko

La segretaria nazionale Pd, Elly Schlein, insieme al segretario regionale Emiliano Fossi ed esponenti del Pd Toscana, lunedì 9 dicembre, alle ore 11.30 incontrerà i lavoratori della Beko allo stabilimento di Siena per esprimere piena solidarietà e confrontarsi con loro.

Stabilimento Beko che ha annunciato la chiusura. A Siena nei giorni scorsi manifestazioni. In piazza con i lavoratori anche la sindaca Nicoletta Fabio e l’arcivescovo Lojudice

“Dopo le numerose interpellanze presentate in aula al governo, ed essere stati al loro fianco nel corteo di due settimane fa, il Partito Democratico – nazionale e regionale – conferma la volontà di voler proseguire con la richiesta dell’applicazione totale della Golden Power per salvaguardare il posto di lavoro di 1935 persone in tutta Italia, 299 lavoratori nel solo sito senese”.