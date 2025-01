Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta meteo in Toscana: forti temporali. Rischio idrogeologico e idraulico

Allerta meteo in Toscana, dopo il nubifragio dei giorni scorsi, nuove piogge in arrivo per una perturbazione che interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì 31 gennaio.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che interesserà tutta la fascia costiera, con le aree a immediato ridosso, e le isole dell’arcipelago dalle 10 di domattina, venerdì, fino alla mezzanotte.

Il Comune di Livorno rende noto che per il previsto arrivo di una perturbazione che tende ad interessare l’Italia, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per possibili forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore riguardante la Toscana occidentale, comprese Livorno e Gorgona.

Il codice giallo sarà in vigore domani, venerdì 31 gennaio, dalle ore 10 fino a mezzanotte.