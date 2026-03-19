15.4 C
Firenze
giovedì 19 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bona 2026, ecco di chi sono le migliori colombe artigianali della Toscana

La pasticceria Pimpina di San Casciano trionfa nella categoria classica, Come una Volta di Quarrata vince nella creativa al Caffè Paszkowski

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
BONA concorsi colomba 2026
Vincitori della miglior colomba artigianale, categoria classica e creativa, Crediti: www.bonaconcorsi.it
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Il concorso colomba artigianale Toscana ha i suoi campioni. La seconda edizione di Bona, promossa da Carr Distribuzione Spa, ha premiato al Caffè Paszkowski di Firenze le migliori colombe artigianali classiche e creative della regione, selezionate tra trenta pasticceri partecipanti.

Nella categoria classica, la giuria ha assegnato il primo posto a Lorenzo Bandini della Pasticceria Pimpina di San Casciano. La colomba tradizionale del pasticcere toscano ha convinto la commissione per equilibrio, tecnica e rispetto della ricetta classica.

Nella categoria creativa, il gradino più alto del podio è andato a Beatrice Volta della Pasticceria Come una Volta di Quarrata, con la colomba Summer: una reinterpretazione fresca e fruttata del lievitato pasquale, arricchita con mango e lime. Un risultato tanto originale quanto sorprendente.

Nella classifica finale della categoria classica, il secondo posto è andato alla stessa Beatrice Volta, mentre il terzo è stato conquistato da Jacopo Patechi della Pasticceria Noisette di Firenze.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.4 ° C
16.8 °
14.3 °
32 %
7.6kmh
40 %
Gio
16 °
Ven
16 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1342)ultimora (1195)sport (57)Eurofocus (51)demografica (39)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati