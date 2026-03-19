Bona 2026, ecco di chi sono le migliori colombe artigianali della Toscana

FIRENZE – Il concorso colomba artigianale Toscana ha i suoi campioni. La seconda edizione di Bona, promossa da Carr Distribuzione Spa, ha premiato al Caffè Paszkowski di Firenze le migliori colombe artigianali classiche e creative della regione, selezionate tra trenta pasticceri partecipanti.

Nella categoria classica, la giuria ha assegnato il primo posto a Lorenzo Bandini della Pasticceria Pimpina di San Casciano. La colomba tradizionale del pasticcere toscano ha convinto la commissione per equilibrio, tecnica e rispetto della ricetta classica.

Nella categoria creativa, il gradino più alto del podio è andato a Beatrice Volta della Pasticceria Come una Volta di Quarrata, con la colomba Summer: una reinterpretazione fresca e fruttata del lievitato pasquale, arricchita con mango e lime. Un risultato tanto originale quanto sorprendente.

Nella classifica finale della categoria classica, il secondo posto è andato alla stessa Beatrice Volta, mentre il terzo è stato conquistato da Jacopo Patechi della Pasticceria Noisette di Firenze.