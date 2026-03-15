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Concorso per la migliore colomba artigianale: scelti i finalisti

L’evento culminante si svolgerà mercoledì (18 marzo) al Caffè Paszkowski di Firenze quando i prodotti saranno sottoposti alla giuria tecnica

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Concorso per la migliore colomba artigianale: scelti i finalisti (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura

FIRENZE – Concorso per la migliore colomba artigianale: annunciati i finalisti della seconda edizione.

La fase finale della competizione si terrà il 18 marzo a Firenze al Caffè Paszkowski

Entra così nel vivo la seconda edizione di Bona – Concorso Colomba Artigianale, il premio professionale promosso da Carra Distribuzione Spa dedicato ai pasticceri della Toscana. Dopo una prima fase di selezione volta a valutare la tecnica e la sensibilità dei maestri lievitisti nella realizzazione di colombe artigianali classiche e creative, sono stati ufficializzati i nomi dei crofessionisti che si contenderanno il titolo di migliore della Toscana.

I finalisti della categoria Colomba Classica sono
·       Rocco Falvella – Pasticceria La Fama (Firenze)
·       Fabio Gennaro – Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano – Prato)
·       Beatrice Volta – Pasticceria Come una volta (Quarrata – Pistoia)
·       Renato Migliorucci – Le Tentazioni (Sovigliana – Firenze)
·       Lorenzo Bandini – Pasticceria Pimpina (San Casciano)
·       Jacopo Patechi – Pasticceria Noisette (Firenze)
·       Simone Fani – Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino)
·       Neri Bellesi – Neri Bistrot (Calenzano)
·       Santiago Rodriguez – Panificio Santa Cruz (Santa Croce Sull’Arno – Pisa)
·       Ciro Della Torre – Pasticceria Finisterrae (Firenze)

I finalisti della categoria Colomba Creativa sono
·       Simona Gega – Pasticceria Cristalli di Zucchero (Agliana – Pistoia)
·       Beatrice Volta – Pasticceria Come una volta (Quarrata)
·       Renato Migliorucci – Le Tentazioni (Sovigliana)
·       Lorenzo Bandini – Pasticceria Pimpina (San Casciano)
·       Giuliano Erasmo – Bottega di Pasticceria (Firenze)
·       Jacopo Patechi – Pasticceria Noisette (Firenze)
·       Simone Fani – Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino)
·       Neri Bellesi – Neri Bistrot (Calenzano)

L’evento culminante si svolgerà mercoledì (18 marzo) alle 14 al Caffè Paszkowski di Firenze. In questa occasione, le colombe artigianali classiche e creative saranno sottoposte al giudizio della giuria tecnica.

La commissione esaminatrice è guidata dal maestro Giuseppe Amato. Il panel di esperti include Luca Rubicondo, Massimo Davitti, Annalisa Carelli (Confartigianato Imprese Firenze) e i giornalisti di settore Raffaella Galamini e Marco Gemelli.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze e il supporto di partner tecnici quali Molino Dallagiovanna, Unox Ovens e Infundo Italia Zuccheri, uniti dall’obiettivo di valorizzare l’identità professionale e la cultura tecnica del settore.

© Riproduzione riservata

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