Concorso per la migliore colomba artigianale: scelti i finalisti

FIRENZE – Concorso per la migliore colomba artigianale: annunciati i finalisti della seconda edizione.
La fase finale della competizione si terrà il 18 marzo a Firenze al Caffè Paszkowski
Entra così nel vivo la seconda edizione di Bona – Concorso Colomba Artigianale, il premio professionale promosso da Carra Distribuzione Spa dedicato ai pasticceri della Toscana. Dopo una prima fase di selezione volta a valutare la tecnica e la sensibilità dei maestri lievitisti nella realizzazione di colombe artigianali classiche e creative, sono stati ufficializzati i nomi dei crofessionisti che si contenderanno il titolo di migliore della Toscana.
I finalisti della categoria Colomba Classica sono
· Rocco Falvella – Pasticceria La Fama (Firenze)
· Fabio Gennaro – Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano – Prato)
· Beatrice Volta – Pasticceria Come una volta (Quarrata – Pistoia)
· Renato Migliorucci – Le Tentazioni (Sovigliana – Firenze)
· Lorenzo Bandini – Pasticceria Pimpina (San Casciano)
· Jacopo Patechi – Pasticceria Noisette (Firenze)
· Simone Fani – Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino)
· Neri Bellesi – Neri Bistrot (Calenzano)
· Santiago Rodriguez – Panificio Santa Cruz (Santa Croce Sull’Arno – Pisa)
· Ciro Della Torre – Pasticceria Finisterrae (Firenze)
I finalisti della categoria Colomba Creativa sono
· Simona Gega – Pasticceria Cristalli di Zucchero (Agliana – Pistoia)
· Beatrice Volta – Pasticceria Come una volta (Quarrata)
· Renato Migliorucci – Le Tentazioni (Sovigliana)
· Lorenzo Bandini – Pasticceria Pimpina (San Casciano)
· Giuliano Erasmo – Bottega di Pasticceria (Firenze)
· Jacopo Patechi – Pasticceria Noisette (Firenze)
· Simone Fani – Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino)
· Neri Bellesi – Neri Bistrot (Calenzano)
L’evento culminante si svolgerà mercoledì (18 marzo) alle 14 al Caffè Paszkowski di Firenze. In questa occasione, le colombe artigianali classiche e creative saranno sottoposte al giudizio della giuria tecnica.
La commissione esaminatrice è guidata dal maestro Giuseppe Amato. Il panel di esperti include Luca Rubicondo, Massimo Davitti, Annalisa Carelli (Confartigianato Imprese Firenze) e i giornalisti di settore Raffaella Galamini e Marco Gemelli.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze e il supporto di partner tecnici quali Molino Dallagiovanna, Unox Ovens e Infundo Italia Zuccheri, uniti dall’obiettivo di valorizzare l’identità professionale e la cultura tecnica del settore.