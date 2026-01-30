5.2 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Giovani professionisti crescono nei musei: formazione e lavoro per 47 laureati under 30 toscani

La Regione Toscana ha scelto di investire sulla formazione di professionalità specifiche, sostenendo percorsi sperimentali

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Giovani professionisti crescono nei musei: formazione e lavoro per 47 laureati under 30 toscani (foto Toscana Notizie)
3 ' di lettura

FIRENZE – Un ingresso qualificato nel mondo dei musei per 47 giovani laureati under 30 toscani:

è questo il risultato dell’avviso Giovani professionisti crescono nei musei, un’azione del Programma regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+), promossa dal Settore Patrimonio culturale, museale e documentario della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessora Cristina Manetti – la Regione Toscana investe sui giovani e sul futuro della cultura, creando opportunità concrete di formazione qualificata in un settore strategico come quello museale. I musei non sono solo luoghi di conservazione, ma spazi vivi, capaci di generare competenze, innovazione e occupazione. Offrire ai giovani un accesso strutturato e formativo a queste realtà significa rafforzare il sistema culturale regionale e, allo stesso tempo, valorizzare i talenti che vogliono costruire il proprio percorso professionale in Toscana”.

Il percorso e le opportunità offerte dai progetti finanziati sono stati al centro del seminario che si è svolto a palazzo Strozzi Sacrati, dedicato ai Sistemi museali coinvolti e ai giovani interessati a intraprendere un’esperienza professionale nel settore dei beni culturali.

L’intervento si rivolge a giovani laureati under 30, inoccupati o disoccupati, che aspirano a lavorare nei musei, un ambito spesso segnato da precarietà e difficoltà di accesso. A partire dal confronto con gli operatori del settore, la Regione Toscana ha scelto di investire sulla formazione di professionalità specifiche, sostenendo percorsi sperimentali progettati direttamente dai Sistemi museali e fortemente integrati con i territori di riferimento.

I 12 sistemi museali toscani selezionati hanno ottenuto complessivamente 1.188.688,37 euro per la realizzazione di progetti che combinano formazione teorica non formale, orientamento e formazione pratica attraverso tirocini non curricolari. Un modello integrato pensato per favorire l’occupabilità dei partecipanti, offrendo competenze spendibili e un’esperienza diretta all’interno delle strutture museali.

Tutti i progetti prevedono una duplice modalità di attuazione: una fase iniziale di formazione teorica non formale, della durata massima di un mese, seguita da una formazione pratico-esperienziale tramite tirocinio, con una durata minima di sei mesi e fino a un massimo di un anno.

I percorsi si sviluppano attorno a una o più aree chiave del lavoro museale: valorizzazione, conservazione e gestione.

I Sistemi museali partecipanti e i loro progetti

Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino

Sistema 4.0: Percorsi di Formazione, Innovazione e Inclusione Sociale nel Sistema Museale del Chianti -Valdarno fiorentino
Importo progetto: 74.937,45 euro
Tre tirocinanti: 2 Museo Ghelli di San Casciano in Val di Pesa; 1 Museo Masaccio d’Arte Sacra di Reggello

Rete Musei di tutti
Pam! Professioni e apprendimenti nei musei
Importo progetto: 149.999,56 euro
Sei tirocinanti: 2 Comune di Fiesole; 2 Fondazione Mus.e, Firenze; 2 Coop. Cristoforo, Prato

Mudev – Museo Diffuso Empolese Valdelsa
AI- Ai giovani
Importo progetto: 150mila euro
Sei tirocinanti: 1 Museo della ceramica di Montelupo; 1 Museo di Palazzo Pretorio a Certaldo; 1 Museo del Vetro; 1 Museo della Collegiata di Empoli; 1 BeGo-Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino; 1 Museo Leonardiano di Vinci

Rete Toscana dei Musei Scientifici
GiMuSCre- Giovani musei scientifici crescono
Importo progetto: 138.939,10 euro
Sei tirocinanti: 2 Sistema museale d’ateneo Unifi; 1 Museo Galileo, Firenze; 1 Museo leonardiano, Vinci; 2 Museo di Storia naturale del mediterraneo, Livorno

Musei Welcome Firenze
Young-Wu-Mel I Musei Welcome per la formazione di giovani professionisti dedicati ai pubblici dei musei
Importo progetto: 75mila euro
Tre tirocinanti: 1 Museo e Istituto fiorentino di preistoria; 1 Fondazione Casa Buonarroti; 1 Museo Galileo

Sistema Museale Pratomusei
Mosaico Museo Oltre le SAle: Inclusione, Cultura, Orizzonti
Importo progetto: 100mila euro.
Quattro tirocinanti: 1 Museo di Palazzo Pretorio; 1 Museo del Tessuto; 1 Centro Pecci per l’Arte Contemporanea; 1 Museo dell’Opera del Duomo

Rete Musei di Prato
EduCAr: giovani in formazione per l’Educazione inclusiva, la Catalogazione e l’Archiviazione delle collezioni museali
Importo progetto: 75mila euro
Tre tirocinanti: 1 Museo Italiano di Scienze Planetarie, Prato; 1 Museo della Deportazione e Resistenza di Prato; 1 Museo Diocesano della Badia di Vaiano

Case della Memoria in Toscana – I grandi personaggi
Giovani Custodi di Memorie accessibili
Importo progetto: 74.812,26 euro
Tre tirocinanti: Casa museo Puccini, Lucca

Musei e Parchi partecipativi della Toscana/Musei di Storia e Memoria del ‘900” – SM900
GioCo-Giovani co-progettano il futuro dei musei
Importo progetto: 75mila euro
Tre tirocinanti: 1 Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefano; 1 Stanze della memoria. Percorso museale di storia del Novecento senese, Siena; 1 Museo Civico Archeologico Palazzo Bombardieri, Rosignano Marittimo

Musei Toscani Alzheimer
FORmarsi per Musei Accessibili
Importo progetto: 125mila euro
Cinque tirocinanti: 1 Fondazione Pistoia Musei; 1 Complesso Monumentale Santa Maria della Scala, Siena; 1 Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa; 1 Museo del Vetro, Empoli; 1 Civico Museo Archeologico di Camaiore

Fondazione Musei Senesi
FmsAcademy. Giovani professionisti per i musei
Importo progetto: 150mila euro
Sei tirocinanti: 1 Fondazione Musei Senesi; 1 Museo Civico di Siena; 1 Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona; 1 Museo Civico Archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa; 1 Museo Civico Pinacoteca Crociani, Montepulciano; 1 Museo del Paesaggio, Castelnuovo Berardenga

Per informazioni e approfondimenti si può consultare la pagina di Giovanisì all’indirizzo https://giovanisi.it/bando/giovani-professionisti-crescono-nei-musei-i-bandi-per-tirocinanti-under-30/.

© Riproduzione riservata

