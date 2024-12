Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Stefano Massini e Giulia Mazzoni sold out a Cascina: evento Città del Teatro

Stefano Massini e Giulia Mazzoni sold out a Cascina. Tutto esaurito alla Città del Teatro per l’evento nell’ambito della ‘Festa della Toscana’ che domenica 15 dicembre vede protagonisti la pianista Giulia Mazzoni in concerto aperto da Stefano Massini. Massini, toscano di Campi Bisenzio, scrittore, tra i più grandi narratori contemporanei, primo italiano a vincere il ‘Tony Award’, apre la serata evento a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria) con racconti che celebrano le figure straordinarie della nostra regione: da Galileo a Leonardo, da Dante fino ai moderni innovatori.

Cascina è la città in cui è sepolto Gregory Summers, condannato a morte e giustiziato in Texas.

E sabato 14 dicembre ‘Palazzo aperto’ fa il bis dopo il successo del 30 novembre scorso con la porte aperte ai cittadini a Palazzo del Pegaso per decisione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Non mi sorprende l’attenzione che le cittadine e i cittadini toscani stanno dedicando alle iniziative legate alla ‘Festa della Toscana’. Lo spettacolo di Cascina assume un significato particolarmente profondo, poiché proprio qui ha scelto di essere sepolto Gregory Summers, condannato a morte e protagonista di un toccante rapporto epistolare con gli studenti della scuola media Luigi Russo di Navacchio. Una storia che continua a ispirare riflessioni sul valore della vita e sui diritti umani. Il ‘bis’ di ‘Palazzo aperto’ e l’evento con Stefano Massini e Giulia Mazzoni alla Città del Teatro rappresentano due momenti di grande rilevanza, pensati per avvicinare sempre di più il Consiglio regionale ai toscani, in particolare alle nuove generazioni”.

Il programma prevede visite guidate gratuite del palazzo del Pegaso e di palazzo Bastogi, sedi dell’assemblea toscana in via Cavour, esposizioni, consultazione e distribuzione di una selezione di pubblicazioni delle edizioni dell’assemblea regionale

Tra le esposizioni che sarà possibile visitare Alpi Apuane – Montagne d’acqua di Elia Pegollo, presidente Onorario Apuane Libere (presso lo spazio espositivo di Palazzo Bastogi, via Cavour 18) e Il coraggio della bellezza di Luciano Pasquini a cura di Michelangelo Pepe – che alle 17 incontreranno il pubblico allo spazio espositivo ‘Carlo Azelio Ciampi’, Palazzo del Pegaso

I vertici istituzionali del Consiglio regionale salutano i visitatori nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, la mattina e il pomeriggio di sabato 14 dicembre. In entrambe le occasioni, i saluti istituzionali saranno seguiti dal concerto spettacolo ‘La nostra gente’ di Gaia Nanni, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi, andato in scena anche in occasione di ‘Palazzo Aperto’ del 30 novembre.

A palazzo del Pegaso presente un presidio del ‘Forum toscano associazioni malattie rare’.