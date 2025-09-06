Regionali Toscana 2025: M5S vota online per la scelta dei candidati

Getting your Trinity Audio player ready...

Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte al voto per i candidati alle elezioni regionali in Toscana

di scena il 12 e 13 ottobre.

Dopo il voto online con cui gli iscritti M5S in Toscana hanno dato ok alla coalizione con Pd per Giani bis, con Eugenio Giani candidato presidente centrosinistra, consultazione online domenica 7 settembre per la proposta dei candidati.

Proposta che fa seguito alle autocandidature M5S.

Un M5S che ha visto nei giorni scorsi un ribaltone a Livorno, con l’addio al Consiglio Comunale di Stella Sorgente e Francesco Belaise e il passaggio al gruppo misto di Andrea Morini, annunciando quest’ultimo la cancellazione da M5S.

Dunque M5S al voto per i candidati al Consiglio regionale della Toscana.

Deroga per Irene Galletti, coordinatrice M5S Toscana, consigliera regionale reduce da due legislature, che dunque può candidarsi per il tris.

Come scrive il leader Conte sul sito web M5S, “In coalizione con il fronte progressista sosterremo come candidato presidente Eugenio Giani, come deliberato dall’assemblea degli iscritti della Regione Toscana nella consultazione in rete del 6/7 agosto 2025.

Il Movimento 5 Stelle, come sempre unico nel panorama politico, ha consentito a tutti i propri iscritti di proporre la propria autocandidatura per la composizione delle liste provinciali per dette elezioni regionali.

D’intesa con la coordinatrice regionale, che ha preventivamente attivato un confronto con i coordinatori provinciali, i portavoce eletti e i rappresentanti dei gruppi territoriali, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute o integrandole ove necessario, rispettando gli obblighi di rappresentanza di genere imposti dalla legge, i requisiti per la candidatura previsti dal nostro Codice etico, l’esigenza di rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti, sia al fine di rendere dette liste maggiormente competitive che di garantire la presentazione in ogni circoscrizione, abbiamo delineato le seguenti proposte di liste di candidati per ciascuna circoscrizione che potete qui consultare”

Poi Conte: “In caso di non approvazione della proposta, si procederà immediatamente al metodo alternativo della votazione individuale tra le proposte di autocandidatura pervenute, con la conseguenza che le liste saranno composte, a seguito di detta votazione, seguendo l’ordine decrescente del numero di preferenze ricevute nel rispetto degli obblighi di rappresentanza di genere previsti dalla legge. In ogni caso fino al giorno di presentazione delle liste i candidati potranno essere oggetto di ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti e in caso negativo saranno esclusi dalle liste”.