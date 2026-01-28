Tomasi (Fdi): “Nono assessore in Regione? Più poltrone per tenere insieme la maggioranza”

FIRENZE – “Il presidente Giani tenta di giustificare l’ennesimo aumento di costi e poltrone parlando di ‘adeguamento’ ad una norma nazionale. La riduzione a otto assessori è figlia di un decreto che risale all’agosto 2011, che era intitolato ‘misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria’ e voluto da un governo tecnico che decise, in una situazione emergenziale, di ridurre i costi della politica. Fa strano che delle forze politiche che hanno fatto della lotta alla casta una bandiera, oggi non si facciano problemi a votare questa modifica statutaria che aumenta i costi”. Lo afferma il consigliere regionale FdI e portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi.

“La narrazione di Giani fa acqua da tutte le parti – dice Tomasi – La verità è che questa norma serve esclusivamente a sedare i malumori nati all’interno della maggioranza e neanche troppo celati, all’indomani della formazione della sua giunta. E va sottolineato che questa modifica dello Statuto è l’unica azione politica effettivamente portata avanti da Giani e la sua giunta da quando è stato rieletto presidente. C’è poi da dire che Giani non ha mai fatto menzione in campagna elettorale dell’eventualità di aumentare il numero degli assessori: i toscani non lo sapevano quando l’hanno votato. E non solo, la proposta di modifica stride di fronte a un vicepresidente di Regione che nei fatti non ha deleghe mentre il governatore continua ad averne di pesanti. Non sarebbe preferibile distribuire in modo più oculato le competenze, anziché nominare un ulteriore assessore? Non ci sono piaciute le parole di Giani riguardo il fatto che questa nomina avverrà solo dopo le politiche. Quindi a cosa serve il nono assessore? A governare meglio e garantire migliori servizi ai toscani oppure a tenere insieme la maggioranza e tenere sulle spine con promesse possibili assessori? L’assessorato sarà merce di scambio all’interno della coalizione di governo?”.

“Il problema è che questa modifica statutaria – conclude la nota di Tomasi – serve solo alla maggioranza e ai suoi giochi di potere, mentre a noi interessa dare risposte ai toscani su temi imprescindibili come la sanità o l’efficientamento della macchina governativa. In quest’ottica è palese che oggi stanno facendo un uso strumentale dello Statuto e che questo comporta un grave e ingiustificato aumento dei costi”.