Tutto quello che devi sapere sulla notte di San Lorenzo 2025

Torna uno degli appuntamenti più affascinanti dell’estate: la Notte di San Lorenzo, che ogni anno, la notte del 10 agosto, chiama migliaia di persone con il naso all’insù. In Toscana, tra colline, borghi e campagne silenziose, la magia delle stelle cadenti si fonde con esperienze uniche.

Nonostante la notte sia ufficialmente quella del 10 agosto, a causa di varie condizioni meteorologiche, quest’anno si stima che il momento migliore per l’osservazione sarà la notte tra il 12 e il 13 agosto. Fondamentale, come ogni anno, sarà scegliere luoghi lontani dall’inquinamento luminoso e attendere le ore più tarde della notte.

Molti comuni toscani organizzano serate dedicate a San Lorenzo, con appuntamenti che uniscono l’osservazione delle stelle all’enogastronomia o alla musica. Scopri alcuni degli eventi più attesi.

Consigli per vivere al meglio la notte delle stelle

Evita le luci artificiali: scegli posti lontani dalle città e spegni torce e schermi almeno 15 minuti prima di osservare il cielo.

Porta un telo o una sdraio: meglio stare comodi per godersi lo spettacolo a lungo.

Vestiti adeguatamente: anche ad agosto le notti possono essere fresche, specie in collina o montagna.

Occhi nudi, no telescopio: per le Perseidi basta lo sguardo libero rivolto verso nord-est.

In Toscana, la Notte di San Lorenzo non è solo un’occasione per vedere le stelle cadenti, ma un’esperienza sensoriale completa: tra natura, buon cibo, vino e leggende antiche, ogni sguardo al cielo può trasformarsi in un ricordo indimenticabile. Che tu scelga un evento organizzato o una fuga nella campagna più buia, il consiglio è uno solo: spegni tutto e goditi il cielo.