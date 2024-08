Golden Gala Pietro Mennea: Fabbri, Diaz, Sottile, Mannucci a Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

Golden Gala Pietro Mennea: Fabbri, Diaz, Sottile a Roma

Golden Gala Pietro Mennea venerdì 30 agosto a Roma.

Diretta Rai 3.

Tappa italiana della Wanda Diamond League.

Una serata di grandissima atletica all’Olimpico dopo le Olimpiadi di Parigi per i toscani.

Con il grande bronzo olimpico livornese del triplo Andy Diaz.

Con il vicecampione del mondo del peso Leonardo Fabbri reduce dal quinto posto olimpico in cerca di rivincita col l’oro di Parigi Crouser.

Con Stefano Sottile, fantastico quarto a Parigi con un 2.34 nel salto in alto non solo record personale ma anche stessa misura della medaglia di bronzo Barshim. Sottile atteso al debutto con la maglia della Virtus Lucca. Sottile in finale a Parigi col portabandiera azzurro Gimbo Tamberi, campione europeo 2024, bloccato in pedana a Parigi da problemi di salute. Tamberi oro olimpico di Tokyo anche lui protagonista a Roma con Marcell Jacobs, quinto a Parigi neo 100 metri, doppio oro olimpico di Tokyo. Gimbo è reduce da 2.31 superato pochi giorni fa in Polonia.

E c’è anche il livornese Alessio Mannucci in una gara del disco di primissimo piano che vede protagonisti oro, argento e bronzo di Parigi.

.Andy Diaz, allenato da Fabrizio Donato, bronzo olimpico Londra 2012, è dud volte vincitore Diamond League e recordman italiano con 17.75: “Il record italiano l’ho fatto al Golden Gala l’anno scorso, a Roma mi tocca rifarlo per forza. Sono felice ma non del tutto soddisfatto del bronzo di Parigi, in questi due anni abbiamo alzato l’asticella dei risultati. Nella qualificazione di Parigi sembravo un ragazzino, poi in finale è stato tutto diverso. Sapevo che stavo rappresentando una Nazione, non potevo tornare senza medaglia. Golden Gala? Tutti sappiamo che l’Olimpico è un impianto magico, e nella mia prima gara in questo stadio, vorrei superarmi. Diciotto metri? Perché no, ci proverò. E se un giorno ci sarà qualcuno che migliorerà il record del mondo di Jonathan Edwards che resiste dal 1995, quell’atleta vorrei essere io”.

In pedana Diaz troverà il campione del mondo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso). In pedana anche l’argento europeo 2022 Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle).

Tra i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea. Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), doppio oro agli Europei nello stesso stadio, ma soprattutto medaglia d’argento ai Giochi nei 10.000 metri: stavolta si cimenterà sulla distanza dei 1500, al cospetto di Faith Kipyegon (Kenya), tre volte oro olimpico della specialità. In gara anche la neo-primatista italiana Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) e Ludovica Cavalli (Aeronautica).

Jacobs, quinto nei 100, quarto con la staffetta, tornerà al Golden Gala dopo quattro anni, per affrontare avversari galattici tra cui l’oro olimpico dei 200 Letsile Tebogo (Botswana), l’argento dei 100 Kishane Thompson (Giamaica), il bronzo Fred Kerley (Usa) vincitore delle ultime due edizioni del meeting intitolato alla leggenda Pietro Mennea. Ma anche Christian Coleman (Usa), Ferdinand Omanyala (Kenya) e l’altro azzurro Chituru Ali (Fiamme Gialle), quest’anno per la prima volta sotto i dieci secondi (9.96) dopo aver conquistato l’argento europeo a Roma proprio alle spalle di Jacobs.

Tra gli ostacoli sotto la tribuna Monte Mario, Simonelli ha costruito una meravigliosa vittoria agli Europei nei 110 hs condita dal record italiano di 13.05, prima di essere eliminato nella semifinale dei 110hs allo Stade de France. In casa se la vedrà, tra gli altri, con lo spagnolo Enrique Llopis quarto a Parigi, e il giamaicano Omar McLeod oro olimpico a Rio e primatista del meeting con il 13.01 del 2021. Una corsia anche per Hassane Fofana (Fiamme Oro).

Dalla finale dell’asta di Parigi arrivano Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), ottima sesta a Parigi con 5.70 record personale, e Roberta Bruni (Carabinieri), che si è fermata a 5.40, prime azzurre capaci di raggiungere questo traguardo.

La rivelazione dell’anno Luca Sito (Cus Pro Patria Milano) nei 400, sulla pista del suo record italiano di EuroRoma 2024 (44.75): l’azzurro trova l’oro di Saint Denis Quincy Hall (Usa) nella gara dedicata al compianto quattrocentista azzurro Andrea Barberi. Quattrocento con ostacoli per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) quinta nella tappa di Diamond League a Losanna giovedì sera: iscritta la vice campionessa olimpica Anna Cockrell (Usa). Nei 200 tocca a Dalia Kaddari (Fiamme Oro) in gara col bronzo di Parigi Brittany Brown (Usa).