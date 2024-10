Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Vendita ex Gkn, Pd: “Ministro Urso chiarisca se era a conoscenza”

Vendita ex Gkn, Emiliano Fossi, deputato Pd, segretario Pd Toscana, ex sindaco Campi Bisenzio, chiede un’informativa urgente al ministro Urso sulla vendita dello stabilimento di Campi Bisenzio.

Vendita emersa con sindacati e della quale Andrea Tagliaferri, attuale sindaco Campi Bisenzio, si è dichiarato colto di sorpresa.

Intanto il tavolo in Regione Toscana si aggiorna con un rinvio tra due settimane.

Fossi: “Perché in tutti questi mesi l’attuale governo, a differenza del precedente, non si è mai occupato della Gkn o varato alcuna norma per disincentivare le localizzazioni selvagge? Il ministro Urso sapeva che la proprietà, mentre gli operai reclamavano gli stipendi, ha ceduto la sede impedendo di fatto ogni possibilità di riconversione produttiva?. Ormai è palese che con questa destra le multinazionali siano sempre tutelate ed i diritti dei lavoratori completamente dimenticati. Le crisi industriali della Toscana aumentano giorno dopo giorno, da Beko a Jsw, senza che il governo intervenga per salvaguardare i livelli occupazionali. In questo contesto le uniche risorse e le sole iniziative legislative le sta mettendo in campo la Regione ma è chiaro a tutti che servono interventi e fondi di carattere nazionale”