Savino Del Bene Scandicci, esordio esaltante al mondiale per club

Zhetysu Vc – Savino Del Bene Volley 0-3 (22-25, 21-25, 20-25)ZHETYSU VC

: Nurbergenova 4, Miao Y. W. 2, Yakutina 4, Kenzhebaeva, Syrygina (L1), Syrova n.e., Belova 9, Sharhorodska 5, Beket (L2), Nikitina 10, Meister, Anikonova 8, Frolova 4, Borisenko 4. All.: Gršić.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 3, Ribechi (L2), Bosetti 8, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 6, Antropova 19, Weitzel 12. All.: Gaspari.

ARBITRI: Ksenija Jurkovic (CRO) – Fernando Antonio de Araujo Paes (BRA)

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley inaugura nel migliore dei modi la sua prima storica partecipazione al mondiale per club, conquistando contro le campionesse d’Asia dello Zhetysu Vx la prima vittoria assoluta nella manifestazione. Alla Mercado Livre Arena Pacaembu di San Paolo, la squadra di coach Marco Gaspari si impone con un netto 3-0, portando a casa un successo prezioso nella gara d’esordio della Pool A.

La partita si apre con un primo set equilibrato e combattuto, in cui le kazake riescono a restare a contatto fino alla metà del parziale. Nel momento chiave, però, la Savino Del Bene Volley alza il livello soprattutto a muro e in attacco, trovando l’allungo decisivo con Antropova protagonista e chiudendo sul 25-22.

Nel secondo set Zhetysu parte forte al servizio, ma Scandicci reagisce con carattere, trova continuità a muro e piazza il break decisivo nella fase centrale. Nonostante il tentativo di rientro delle asiatiche, la maggiore qualità della Savino Del Bene Volley emerge nel finale, con Nwakalor decisiva per il 25-21.

Il terzo set vede le kazake avanti a lungo, ma ancora una volta la squadra di Gaspari dimostra pazienza e solidità nei momenti difficili. Grazie a un servizio più incisivo e a un finale di grande concretezza, la Savino Del Bene Volley ribalta il punteggio e chiude set e match sul 25-20.

A livello individuale spiccano i 19 punti della top scorer Antropova, supportata da Weitzel (12 punti) e Skinner (10).

Nel complesso, la Savino Del Bene Volley chiude con 48% di efficacia in attacco, 11 muri vincenti e 7 ace, chiudendo con dati statistici migliori di quelli delle kazake, fatta eccezione per la ricezione.

Archiviato l’esordio vincente, l’attenzione si sposta subito sulla seconda sfida della Pool A: domani la Savino Del Bene Volley affronterà le brasiliane dell’Osasco São Cristóvão Saúde.

Il match è in programma alle 20,30 (orario locale), le 00.30 in Italia, sempre nella cornice della Mercado Livre Arena Pacaembu, teatro di tutta la manifestazione.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Era importante approcciare la pool nel migliore dei modi. Lo abbiamo fatto dal punto di vista del risultato, meno sotto il profilo del gioco. Sicuramente abbiamo pagato qualcosa nel fondamentale della ricezione, che nelle ultime gare era stato più brillante rispetto a oggi, così come in battuta, dove non siamo stati sempre incisivi. È fondamentale fare tesoro di ciò che non ha funzionato, anche se i numeri al servizio restano positivi: abbiamo chiuso con 7 ace, 5 palle slash e solo 4 errori, dati che testimoniano comunque un buon rendimento. Il nostro obiettivo, però, è crescere e ambire al massimo possibile, e per farlo dobbiamo fare ancora meglio. Brave le ragazze nei momenti di difficoltà, capaci di uscire con pazienza dalle situazioni complicate. Le avversarie hanno disputato una buona partita, soprattutto in battuta. Sappiamo che domani, contro Osasco, dovremo alzare ulteriormente il livello, in particolare dai nove metri, perché quando il nostro muro-difesa inizia a funzionare prendiamo fiducia ed entusiasmo. Al contrario, se andiamo in difficoltà in ricezione, impieghiamo un po’ più di tempo a entrare in partita. Era importante vincere e lo abbiamo fatto, conquistando la prima storica vittoria al mondiale. Ora l’attenzione è già rivolta alla sfida di domani contro Osasco.”