Pegaso d’oro a Lucio Corsi: “Dà lustro a Maremma e Toscana intera”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Pegaso d’oro a Lucio Corsi. La massima onorificenza della Regione Toscana verrà consegnata all’artista maremmano secondo classificato al Festival di Sanremo firmato Carlo Conti con ‘Volevo essere un duro’, brano scritto e composto con Tommaso Ottomano.

Pegaso d’oro conferito con delibera di giunta regionale su proposta di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

Lucio Corsi attesissimo all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea dove rappresenterà l’Italia dopo la rinuncia di Olly, vincitore a Sanremo per un’incollatura, più 0.4%, rispetto al cantautore e polistrumentista toscano, Premio della critica Mia Martini.

Un Festival di Sanremo che ha consacrato alla grande ribalta musicale Lucio Corsi, anche secondo classificato nella serata dei duetti in coppia con Topo Gigio.

Lucio Corsi già protagonista in ‘Vita da Carlo’ di Carlo Verdone. Sold out i suoi concerti.

Oltre cinque milioni di visualizzazioni per il video ufficiale di ‘Volevo essere un duro’, diretto da Ottomano e girato, prima della grande popolarità arrivata dopo la prima esibizione a Sanremo, con Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Un Ceccherini, ricordiamo, tra gli autori della sceneggiatura del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone nella cinquina finalista del premio Oscar. Un Ceccherini che rifiutò di volare a Los Angeles per non lasciare solo il cane che si chiama Lucio.

Pieraccioni subito dopo Sanremo: “E’ stato un grande Festival! Bravo Corsi, maremma cantante”

Come si legge nella delibera di giunta Regione Toscana votata all’unanimità numero 189/2025, ‘Considerati che la figura di Lucio Corsi si è imposta all’attenzione degli appassionati di musica e in generale all’opinione pubblica italiana al recente Festival di Sanremo ma che questo rappresenta solo l’ultimo sviluppo di un percorso importante, coerente e caratterizzato da valori significativi; e che nonostante il successo nazionale l’artista rimane fortemente legato alla terra dove è nato e cresciuto e in questo modo dà lustro alla Maremma e alla Toscana intera”.

La giunta delibera “di consegnare all’artista Lucio Corsi il Pegaso della Regione

Toscana in segno di riconoscimento e apprezzamento per il suo percorso artistico e per i valori che esso incarna”.