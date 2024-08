Nuovo carcere Grosseto, consegnate chiavi ex caserma

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Nuovo carcere Grosseto, consegnate le chiavi della ex caserma Barbetti alla direttrice del carcere Maria Cristina Morrone e alla Polizia Penitenziaria.

L’annuncio durante la visita in carcere organizzata dalla Camera penale di Grosseto. Visita con i deputati Marco Simiani, Pd, e Fabrizio Rossi, FdI.

firma dei verbali di consegna dell’ex caserma di artiglieria tra il Ministero della Difesa ed il Ministero della Giustizia il 26 settembre scorso, dunque la consegna delle chiavi. Dunque dopo lail 26 settembre scorso, dunque la consegna delle chiavi.

Marco Simiani, Pd: “La riconversione dell’ex caserma militare in una struttura carceraria deve essere una reale opportunità per la città di Grosseto, per l’amministrazione penitenziaria e per i detenuti coinvolti e non l’ennesima passarella elettorale. La dirigenza ha ufficializzato la consegna delle chiavi alla direttrice Morrone ed il nuovo progetto entra in una fase cruciale. Occorre quindi che sia da subito concertato con la comunità locale e con tutti gli attori preposti, per costruire le possibili attività di recupero per i detenuti assieme a tutto il sistema associativo. Per questi motivi chiederò, coinvolgendo i parlamentari del territorio, un incontro urgente con gli enti territoriali, il Dap ed il garante regionale dei detenuti: con l’obiettivo di inaugurare un percorso condiviso che consenta al nuovo penitenziario di ospitare attività formative e di recupero integrate e correlate alla detenzione”.

Fabrizio Rossi, FdI: Il carcere di Grosseto, situato da sempre nel centro storico della città, non è più adeguato sia per il personale della Polizia penitenziaria, sia per i detenuti, pertanto da tempo ministero e Governo lavorano per la costruzione del nuovo carcere da circa 400 detenuti, con tutte le caratteristiche richieste dalle attuali normative, nella nuova area dell’ex caserma Barbetti.

Durante la visita al carcere di via Saffi a Grosseto è arrivata l’ottima notizia riferita da parte della dirigenza e dal comandante Marco Gabbrini che sono state consegnate le chiavi dell’ex caserma Barbetti alla direttrice di Grosseto e alla Polizia penitenziaria.

Lo stesso ministro della Giustizia Nordio aveva più volte ribadito, parlando del Dl carceri, della necessità di costruire nuove strutture detentive per combattere il problema del sovraffollamento, citando in più di una occasione proprio il progetto di rigenerazione urbana dell’ex caserma Barbetti di Grosseto.