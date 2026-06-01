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Morata e Alice Campello, il gesto che nessuno si aspettava: ora è ufficiale

La coppia è stata avvistata al concerto di Bad Bunny a Madrid: il giornalista spagnolo Javi de Hoyos ha ottenuto la conferma dai diretti interessati

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REDAZIONE
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Alice Campello e Alvaro Morata
Crediti: Ig| @Alice Campello
1 ' di lettura

Morata e Alice Campello sono tornati insieme dopo mesi di lontananza. La notizia, anticipata dalla Spagna, è arrivata attraverso il giornalista Javi de Hoyos, lo stesso che a inizio 2026 aveva per primo confermato la separazione tra il calciatore e l’influencer veneziana.

Il riavvicinamento sarebbe emerso in modo evidente durante il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, dove i due sono stati visti insieme in piena sintonia. Di fronte alle voci che si stavano diffondendo, de Hoyos ha contattato direttamente la coppia, ricevendo una risposta che non lascia dubbi: Álvaro e Alice hanno deciso di darsi un’altra possibilità.

Alice avrebbe anche colto l’occasione per rivolgere un pensiero a chi le ha dimostrato affetto in questi mesi difficili. “E grazie anche per tutti i messaggi di supporto e affetto delle persone che sono felici per noi” – avrebbe detto l’influencer, secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo.

I segnali di un disgelo erano già comparsi sui social nelle settimane precedenti. I due erano tornati a mostrarsi insieme, sorridenti, in occasione del compleanno dei figli gemelli Leonardo e Alessandro, un momento che molti osservatori avevano letto come un passo verso la riconciliazione.

Stando alle informazioni trapelate, la decisione di riprovare sarebbe maturata in modo graduale e discreto, senza dichiarazioni pubbliche. Una scelta privata, almeno fino al momento in cui la loro presenza al concerto ha riacceso l’attenzione dei media.

© Riproduzione riservata

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