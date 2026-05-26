Sabalenka passa il turno e conquista la scena: il suo look vale 130mila euro

A volte il tennis incontra la moda, altre volte la supera. Al Roland Garros 2026, Aryna Sabalenka non ha attirato l’attenzione soltanto per il suo tennis, ma anche per un particolare che ha fatto parlare pubblico e social: la numero uno del mondo è scesa in campo con un set di gioielli dal valore complessivo di circa 130mila euro. E la giornata si è chiusa nel migliore dei modi anche sul piano sportivo, con la vittoria contro Jessica Bouzas Maneiro e il passaggio al secondo turno.

La tennista bielorussa, quattro volte campionessa Slam, è ambassador del marchio newyorkese Material Good, che per il torneo parigino ha realizzato una collezione esclusiva ispirata proprio alle iconiche terre rosse del Roland Garros.

Il set comprende fino a tre collane in oro bianco 18 carati e una coppia di orecchini coordinati, impreziositi da oltre 200 carati di granati e circa 23 carati di diamanti.

Nel dettaglio, una delle collane raggiunge quasi 73 carati di granati e oltre 9 carati di diamanti, mentre un’altra supera addirittura 81 carati di pietre rosse. La collezione è stata progettata come un insieme di elementi sovrapponibili, pensati per essere indossati insieme senza limitare i movimenti della tennista durante gli scambi.

Dal brand spiegano che il progetto nasce dall’idea di creare una composizione capace di accompagnare i movimenti della campionessa durante il gioco. Le sfumature rosso intenso dei granati richiamano la terra battuta parigina, mentre il mix di forme e tagli delle pietre punta a riprodurre l’energia e il dinamismo che caratterizzano Sabalenka in campo.

L’ispirazione, però, non è soltanto estetica. Material Good ha spiegato di aver scelto forme differenti delle pietre per ricreare una sensazione di movimento continuo, quasi a voler tradurre in gioiello la potenza e l’aggressività che contraddistinguono il gioco della numero uno del mondo.

La stessa tennista ha mostrato entusiasmo sui social per la nuova collezione.

“Dire che sono ossessionata è riduttivo. Non vedo l’ora di indossare queste meraviglie in campo“, ha scritto Aryna Sabalenka su Instagram presentando il set creato per il torneo francese.

Non è la prima volta che la numero uno del mondo unisce sport e alta gioielleria. Agli Australian Open aveva già sfoggiato un’altra collezione esclusiva firmata Material Good, segnale di una collaborazione destinata a proseguire anche nei prossimi appuntamenti della stagione