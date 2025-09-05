Addio a Pia Velsi, l’eterna ‘nonna Trieste’ di Parenti serpenti

Getting your Trinity Audio player ready...

Si è spenta a 101 anni Pia Velsi, attrice e cantante che il pubblico ricorda soprattutto per il ruolo di ‘nonna Trieste’ nel cult di Mario Monicelli Parenti serpenti.

Nata Elpidia Sorbo nel 1924, aveva iniziato come interprete di musica leggera prima di affermarsi in teatro e al cinema. Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi registi e attori italiani, tra cui anche Massimo Troisi, dimostrando versatilità e una presenza scenica unica.

Il film del 1992 di Monicelli l’ha resa immortale: il suo personaggio, ironico e spietato al tempo stesso, è entrato nella memoria collettiva. Fino agli ultimi anni non aveva smesso di recitare, portando avanti la sua passione con instancabile energia.

Con Pia Velsi se ne va un volto indimenticabile dello spettacolo italiano, capace di attraversare un secolo di arte lasciando un’eredità viva e autentica.