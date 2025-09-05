19.8 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Addio a Pia Velsi, l’eterna ‘nonna Trieste’ di Parenti serpenti

Attrice e cantante abruzzese, conosciuta principalmente grazie al suo ruolo nel film di Monicelli, ha recitato anche accanto a Massimo Troisi

Spettacolo
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte Wikipedia
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Si è spenta a 101 anni Pia Velsi, attrice e cantante che il pubblico ricorda soprattutto per il ruolo di ‘nonna Trieste’ nel cult di Mario Monicelli Parenti serpenti.

Nata Elpidia Sorbo nel 1924, aveva iniziato come interprete di musica leggera prima di affermarsi in teatro e al cinema. Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi registi e attori italiani, tra cui anche Massimo Troisi, dimostrando versatilità e una presenza scenica unica.

Il film del 1992 di Monicelli l’ha resa immortale: il suo personaggio, ironico e spietato al tempo stesso, è entrato nella memoria collettiva. Fino agli ultimi anni non aveva smesso di recitare, portando avanti la sua passione con instancabile energia.

Con Pia Velsi se ne va un volto indimenticabile dello spettacolo italiano, capace di attraversare un secolo di arte lasciando un’eredità viva e autentica.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.8 ° C
21.2 °
18.8 °
89 %
1kmh
20 %
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati