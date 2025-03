Getting your Trinity Audio player ready...

Si possono guadagnare 5mila euro stando sdraiati: ecco come.

Guadagnare 5mila euro restando in acqua o a letto per dieci giorni: una proposta straordinaria

Ogni tanto emergono lavori insoliti ma ben remunerati, ma questa offerta le supera tutte! Per guadagnare 5mila euro, dovrai trascorrere dieci giorni disteso in una vasca o in un letto speciali. Sebbene possa sembrare una proposta surreale, è assolutamente reale e le selezioni sono già aperte (attenzione però: solo solo dieci candidati avranno l’opportunità di partecipare).

Perché bisogna stare sdraiati 10 giorni per guadagnare 5mila euro

Questa proposta arriva dall’Agenzia Spaziale Europea, che è alla ricerca di dieci persone pronte a immergersi in una vasca progettata per simulare l’assenza di gravità oppure di restare in un letto inclinato di sei gradi, con la testa in basso rispetto ai piedi, per un periodo di dieci giorni, con un compenso di 5mila euro.

Questo fa parte di un esperimento chiamato Vivaldi, che avrà luogo nella clinica Medes, all’interno dell’ospedale universitario di Tolosa, in Francia. Lo scopo della ricerca è studiare gli effetti della microgravità sul corpo umano

In caso di necessità di andare in bagno, non potranno alzarsi, ma saranno trasferiti su un carrello per mantenere la posizione sdraiata. I volontari saranno costantemente monitorati attraverso test medici per osservare le reazioni fisiche e per garantire il loro benessere durante l’esperimento. Sarà inoltre loro vietato alzarsi o fare qualsiasi tipo di movimento fisico: persino i pasti saranno consumati direttamente da sdraiati grazie a una tavola galleggiante, e un cuscino supporterà il collo.

Un vantaggio importante sarà la possibilità di usare il telefono per chiamate e videochiamate con amici e familiari. Per passare il tempo, sarà possibile usufruire di un abbonamento a Netflix, e chi lo desidera potrà anche lavorare da remoto, se la sua professione lo permette.

Nonostante il buon motivo alla base di questa ricerca (ovvero migliorare le condizioni degli astronauti) e la grande ricompensa, dobbiamo ammettere che sia tutt’altro che rilassante.