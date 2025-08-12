Masters 1000, Sinner supera Diallo e vola ai quarti

|
Dopo il successo all’esordio contro Galan, Jannik Sinner conferma la sua solidità al Masters 1000 di Cincinnati.
Il numero 1 del mondo ha eliminato al terzo turno il canadese Gabriel Diallo, n.35 del ranking ATP, imponendosi 6-2, 7-6.
Primo set in controllo assoluto, poi un secondo parziale più combattuto, chiuso al tie-break grazie a lucidità e precisione nei momenti chiave.
Un’affermazione netta che spinge Sinner un passo più vicino alle fasi decisive del torneo.