martedì 12 Agosto 2025
Masters 1000, Sinner supera Diallo e vola ai quarti

Un primo set impeccabile e un tie-break gestito con classe garantiscono al tennista azzurro il passaggio al turno successivo a Cincinnati

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Dopo il successo all’esordio contro Galan, Jannik Sinner conferma la sua solidità al Masters 1000 di Cincinnati.

Il numero 1 del mondo ha eliminato al terzo turno il canadese Gabriel Diallo, n.35 del ranking ATP, imponendosi 6-2, 7-6.

Primo set in controllo assoluto, poi un secondo parziale più combattuto, chiuso al tie-break grazie a lucidità e precisione nei momenti chiave.

Un’affermazione netta che spinge Sinner un passo più vicino alle fasi decisive del torneo.

