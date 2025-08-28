Livorno, l’opera fronte-retro di Fattori collocata stabilmente nella Sala Rossa di Villa Mimbelli

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Importante anteprima per la stampa ieri mattina (27 agosto) a Villa Mimbelli dove il 6 settembre si aprirà al pubblico la grande mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (fino all’11 gennaio 2026) con oltre 200 opere in occasione del bicentenario della nascita dell’artista.

Alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora Angela Rafanelli e del curatore Vincenzo Farinella è stata svelata la nuova collocazione della doppia opera (finalmente ben visibile da ambo i lati) che, sul fronte raffigura la Carica di Cavalleria a Montebello (1862), e sul retro il quadro che venne ritrovato dal restauratore Piero Ungheretti durante il restauro nel 1994-1999; quest’ultimo rappresenta un episodio della storia della famiglia Medici nel momento in cui il potere della famiglia fu sovvertito, Scena Medicea (Clarice Strozzi intima ad Ippolito ed Alessandro de’ Medici di partire da Firenze 1857-59).

La doppia opera è stata collocata, e lo sarà stabilmente anche quando a fine mostra riaprirà il Museo civico Fattori nel suo nuovo allestimento, nella Sala Rossa al piano terra – una delle sale più spettacolari della Villa-pinacoteca.

Il sindaco Luca Salvetti ha esordito rivendicando il fatto che la magnifica Villa Mimbelli, sede del museo Fattori nel periodo di chiusura è cambiata, si è trasformata, sono stati effettuati molti interventi. Le opere di Fattori di proprietà dell’amministrazione comunale sono state restaurate e recuperate. Oggi apriamo una porta che svela un dipinto molto particolare e prezioso e che fa parte della grande mostra dedicata a Giovanni Fattori, con i suoi 220 dipinti di cui una cinquantina di proprietà del Comune di Livorno e 170 di privati, ottenuti grazie ad un incredibile lavoro di contatti”.

“Molti ricorderanno – ha spiegato il curatore Vincenzo Farinella – che al secondo piano del museo, nel salone dove erano esposte le grandi tele di Fattori, quella delle due battaglie e delle mandrie maremmane, c’era anche la Carica di cavalleria a Montebello appoggiata alla parete montata su piccole ruote metalliche per poterla muovere e ammirarla anche sul retro. Dalla prima volta che ho visto l’opera negli anni ’90 mi sono sempre chiesto come fosse possibile non valorizzare quel dipinto. Oggi ci siamo riusciti. Abbiamo un’opera capitale di Fattori, che è dipinta sul recto e sul verso e che mostra un passaggio fondamentale nell’arte di questo artista. È un cambiamento radicale, perché come voi vedrete, i dipinti sembrano di due artisti diversi. In realtà la tela è dipinta da Fattori sia sul verso che sul recto. Bisognava trovare il modo di farla vedere quest’opera. Quindi ho sempre pensato che bisognerebbe trovare il modo di mostrarla sui due lati. Ora ci siamo riusciti. La prima cosa che ho chiesto è stata di portare l’opera al piano terra del museo e allestirla in modo che non solo i visitatori della mostra, ma anche i prossimi visitatori del museo, possano trovarsi di fronte, proprio all’inizio del percorso fattoriano, a questa grande opera che nessun museo d’Italia ha. Ci sono opere importanti anche in altri musei, a Firenze, a Roma, eccetera, ovviamente, ma è davvero un unicum”.

“Fattori è un poeta – ha chiosato l’assessora Rafanelli – che ci ha toccato l’anima. Lui mette su tela veramente la sua filosofia, il suo modo di vedere il mondo, che è quello di rappresentare appunto la realtà e la libertà. È l’essere umano, dove non c’è il vincitore, non c’è l’eroe, non c’è il vinto, ma c’è proprio la persona che fa parte della natura. Fattori rappresenta l’anima più autentica di Livorno. Quindi questo bicentenario rappresenta non soltanto la celebrazione del grande pittore, ma anche l’occasione per tutti noi di riscoprire le nostre radici, la nostra identità e di condividere, come abbiamo sempre fatto dal momento dalla fondazione della città. Condividere e contaminarci per arricchirci e crescere sempre di più”.

Per prezzi e info: infomuseofattori@comune.livorno.it.

La mostra si aprirà al pubblico sabato (6 settembre) con orario 10-22 e chiuderà l’11 gennaio 2026.