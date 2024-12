A Rosignano maggioranza perde due consiglieri, sindaco: “Errore mio averli accettati in lista”

Getting your Trinity Audio player ready...

Sindaco Marabotti: “Due consiglieri di maggioranza appartenenti al gruppo consiliare di ‘Rosignano nel Cuore’, Roberta Ferretti e Alessio Lampredi, hanno deciso di uscire dal gruppo e passare all’opposizione. Già da tempo avevano mostrato comportamenti individualistici e insofferenti delle regole condivise. Ferretti e Lampredi hanno presentato atti in maniera non concordata con il gruppo, talora in aperto contrasto con il programma elettorale che avevano accettato di sostenere. Recentemente hanno collaborato con i rappresentanti della destra e del PD per sfiduciare il presidente della V Commissione, appartenente al loro stesso gruppo consiliare.

A niente sono serviti i miei ripetuti appelli al senso di responsabilità che deriva dall’aver accettato la candidatura in una lista che ha un preciso programma elettorale e una precisa struttura.

L’uscita di questi due consiglieri rappresenta una naturale evoluzione e una salutare presa di coscienza, che libera la maggioranza da elementi divisivi, consentendoci di proseguire il nostro cammino con maggiore unità e coerenza. La politica e l’azione amministrativa richiedono serietà e condivisione dei metodi e degli obiettivi; non potevamo permettere che comportamenti individualistici indebolissero il nostro operato o rallentassero l’attuazione del nostro programma.