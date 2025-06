Marco Landi saluta la Lega: il vicepresidente Consiglio regionale Toscana approda in FdI

Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA D’ELBA – Terremoto nel centrodestra toscano in vista delle elezioni regionali.

Marco Landi, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, saluta la Lega con cui era stato eletto nel 2020 e approda in Fratelli d’Italia. Un passaggio, quello di Landi, a pochi mesi dalle elezioni regionali in Toscana.

E a pochi giorni dalla cena da tutto esaurito con Vannacci e Salvini a Firenze in cui Marco Landi aveva dato forfait. Così come erano assenti tutti i consiglieri regionali toscani.

Landi, già portavoce dell’opposizione, è stato eletto vicepresidente Consiglio regionale Toscana 8 aprile scorso, dopo le dimissioni dell’allora vicepresidente Marco Casucci, un altro leghista che ha lasciato il partito di Salvini, lui per entrare nel Gruppo misto ‘Merito e lealtà’.

Lega che dunque perde pezzi e, con l’addio di Landi, che con Eugenio Giani e Antonio Mazzeo nel gennaio 2022 fu delegato della Toscana per l’elezione del presidente della Repubblica, rimane in Consiglio regionale dimezzata con quattro rappresentanti.

Una Lega che non la prende benissimo stando alla dichiarazione del segretario regionale Luca Baroncini: “Prendiamo atto del prossimo passaggio a Fdi del Consigliere regionale Marco Landi, decisione che ci lascia stupiti, ma non troppo, a pochi mesi dalle elezioni regionali. Sicuramente delusi, proprio da lui che dalla Lega ha avuto tanto negli anni. Detto ciò, la vita va avanti e chi lascia la Lega e cambia il partito per cui è stato eletto e per cui ha ricevuto incarichi dovrebbe dimettersi per coerenza. Dignità impone, dunque, che lasci subito la vicepresidenza del consiglio regionale. Il sospetto che il cambio di partito sia per ragioni di opportunità, più che di merito, è evidente e di questi tempi non è certo bello”.

Poi Baroncini: “Non sarà certamente la fuoriuscita di un singolo a mettere in discussione la credibilità della Lega Toscana e la voglia di recitare un ruolo determinante alle prossime elezioni regionali. Ci sono altri eletti che stanno invece entrando nel nostro partito e la nostra determinazione non cambia di un millimetro. Tutti siamo utili, ma nessuno è insostituibile! L’unità del centro destra è un valore che non vogliamo mettere in discussione.”

Dunque Lega Salvini dimezzata in Consiglio regionale. Dopo Elisa Tozzi, approdata a FdI, Andrea Ulmi, passato a Gruppo misto Merito e lealtà come Andrea Casucci c’è l’addio di Marco Landi. Che non ha ancora comunicato il passaggio di partito in aula, oggi mercoledì 11 giugno c’è stata seduta istituzionale. Per cui il partito di Salvini rimane in Consiglio regionale con Elena Meini, candidata presidente di Regione per la Lega, Luciana Bartolini, Massimiliano Baldini, Giovanni Galli

Marco Landi, candidato Lega alle elezioni regionali 2020 nella circoscrizione di Livorno, venne eletto ottenendo 3404 preferenze.

Il 12 novembre è eletto con il voto unanime di tutti gruppi del centrodestra portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale.

Con deliberazione 8 aprile 2025, n. 16, il Consiglio regionale lo ha eletto vicepresidente e Landi ha rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica di portavoce dell’opposizione con decorrenza 18 aprile 2025.