LIVORNO – Proroga targhe prova, sindaco di Livorno: “Salvi posti lavoro porto”

Proroga targhe prova fino al 30 novembre. Luca Salvetti, sindaco di Livorno: “Salvi i posti di lavoro in porto”.

Salvetti: “Spesso tutti noi ci lamentiamo di come la politica, le istituzioni e la burocrazia tardino a reagire di fronte all’economia e alle necessita del mondo del lavoro, ebbene sulla vicenda del provvedimento delle targhe prova tagliate da un decreto del governo, il gioco di squadra e l’impegno collettivo del Prefetto, dell’amministrazione comunale di Livorno e dell’Autorità Portuale sono riusciti a fornire, in tempi veramente brevi, la soluzione per scongiurare il licenziamento di decine e decine di lavoratori e il parziale blocco dello scalo marittimo labronico.

Lavorando con la Motorizzazione Civile e con il Ministero siamo riuscita ad ottenere la proroga delle targhe prova in essere in modo da far continuare il lavoro di tutti gli addetti alla movimentazione delle auto in porto in attesa poi che a settembre un emendamento ad hoc ristabilisca il quadro ottimale che la legge di alcune settimane fa aveva messo in discussione.

Un grande risultato ottenuto mentre il clima ferragostano ostacolava non poco, un risultato che conferma come l’impegno congiunto e la presa in carico dei problemi possano avere riscontri eccellenti.

Pd Toscana con deputato Marco Simiani e il responsabile infrastrutture Francesco Gazzetti, consigliere regionale: “Sulle ‘targhe prova’ finalmente arriva una buona notizia ed è quella della proroga conquistata dal Comune di Livorno con un lavoro portato avanti, in prima persona, dal sindaco Luca Salvetti insieme alla sua giunta. Complimenti dunque all’amministrazione comunale di Livorno che ha saputo, grazie anche al prezioso supporto del prefetto Giancarlo Dionisi, creare le condizioni per arrivare, insieme all’ Autorità Portuale, alla soluzione di queste ore con un confronto continuo con Motorizzazione e Ministero.

Come Partito Democratico siamo davvero felici e orgogliosi anche dell’azione compiuta, a tutti i livelli, dalla nostra comunità politica che ha permesso, grazie alla grande disponibilità e attenzione del segretario regionale Emiliano Fossi, di portare il tema delle ‘targhe prova’ all’attenzione del dibattito nazionale e regionale. E vogliamo ringraziare i nostri parlamentari per l’impegno che hanno profuso in queste settimane e che ha visto presentare, in costante ascolto del territorio, numerosi atti: tra questi anche un ordine del giorno che è stato approvato all’unanimità dall’aula di Montecitorio e che impegnava il Governo a trovare una soluzione a questa vicenda. Un impegno portato avanti anche in supplenza dei rappresentanti del centrodestra più attenti a non ‘disturbare in manovratore’ che a provare a trovare soluzioni concrete, salvo poi provare ad intestarsi risultati che gli hanno visti solo spettatori.

Ma la nostra azione non si ferma certo qua. La proroga è un’ottima notizia e va nella direzione auspicata da lavoratori e sindacati ma adesso c’è bisogno che il Governo faccia davvero e sino in fondo la sua parte. Ecco perché noi continueremo a sollecitare la premier Meloni e il ministro Salvini affinché provvedano, in via definitiva, al superamento del cortocircuito normativo legato alle ‘targhe prova’. E non molleremo di centimetro sino a quando il problema non sarà risolto, sia per Livorno che per gli altri scali italiani”.

Lega Salvini con senatore livornese Manfredi Potenti: “La proroga della scadenza delle targhe prova dei veicoli da immatricolare fino al 30 novembre, fortemente voluta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fa vedere una luce in fondo al tunnel a tutto il settore degli addetti alla movimentazione delle auto in porto. Ringrazio anzitutto il ministro Matteo Salvini ed il viceministro Edoardo Rixi i quali hanno ininterrottamente lavorato alla soluzione tecnica.

grazie ad un lavoro di squadra con il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi che ha puntualmente seguito, giorno dopo giorno, l'evolversi della vicenda ma anche grazie a coloro che rappresentando le imprese sono rimasti in campo con lucidità e, pur in questi giorni caldissimi, letteralmente piantonando i Palazzi romani. Tra questi c'è Gaudenzio Parenti, direttore generale dell'Associazione Nazionale Compagnie e Imprese Portuali che mi sento di elogiare personalmente per essere stato di aiuto al sottoscritto in queste giornate di confronto con il Governo ed i tecnici ministeriali. Un risultato pur provvisorio a cui abbiamo lavorato per settimane e da riconoscere come possibile

Quella di oggi è infatti risposta provvisoria ma indispensabile per salvaguardare il lavoro e la operatività dei porti ed inoltre per consentirci appunto di definire un emendamento per modificare l’attuale previsione di legge. Personalmente, tramite l’interlocuzione del Mit di questi giorni, abbiamo già definito il possibile testo emendativo nel caso fosse necessario, appunto, presentarlo in sede di parlamento e rinnovo la mia disponibilità in tal senso”.