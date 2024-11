Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Traghetti con Capraia Isola, sindaco incontra prefetto e assessore regionale.

Traghetti con Capraia Isola, incontro in prefettura a Livorno del sindaco di Capraia Isola Lorenzo Renzi con il prefetto Giancarlo Dionisi, l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, rappresentanti di Toremar.

L’incontro richiesto dal sindaco di Capraia Isola, illustra in una nota la prefettura di Livorno, è stata convocato per affrontare le preoccupazioni espresse dal sindaco riguardo un possibile peggioramento del servizio di traghetto sulla tratta Livorno-Capraia, con particolare riferimento alla qualità della nave che potrebbe sostituire l’attuale mezzo in servizio.

L’incontro “si è svolto nella piena disponibilità di tutte le parti ad esaminare, in primo luogo, le esigenze dei cittadini residenti nel Comune, interessati dalla tratta 1 Livorno – Capraia in tutto l’arco dell’anno, ed in secondo luogo, le necessarie misure per garantire anche la vocazione turistica del territorio, che è la prima risorsa per la vita della collettività dell’isola”.

Prefetto Dionisi: “Sono estremamente soddisfatto dell’esito dell’incontro. Ho molto apprezzato l’attenzione dimostrata dall’assessore Baccelli nei confronti delle comunità territoriali dell’Arcipelago Toscano, con una vicinanza concreta alle esigenze della comunità di Capraia e un impegno tangibile per affrontare questa problematica”.

I partecipanti all’incontro “si sono dichiarati disponibili ad assicurare un impegno massimo nel recepimento delle istanze rappresentate dal sindaco, che saranno elaborate sia nella predisposizione del prossimo bando per il trasporto marittimo nelle isole dell’Arcipelago sia per il contratto di servizio in proroga per l’anno 2025 che la Regione Toscana sta predisponendo con un grande lavoro di studio e confronto, alla luce delle normative vigenti, nazionali e comunitarie”.

“Fondamentale è stato il confronto con la parte societaria privata che ha garantito livelli di servizio pari a quelli già forniti per gli anni precedenti alla Regione Toscana, esprimendo grande spirito di lealtà”, prosegue il comunicato.

Prefetto: “Desidero ringraziare Toremar per lo sforzo compiuto nel venire incontro alle necessità della comunità che vive e lavora a Capraia. Durante l’incontro, Toremar ha presentato controproposte operative che sicuramente rassicureranno il sindaco di Capraia e i cittadini, e che segnano un primo passo verso il miglioramento del servizio di traghetto da e per l’isola”.

L’Ufficio Territoriale del Governo rappresenta il luogo neutro per la compartecipazione di tutti i soggetti che rappresentano le diverse legittime istanze delle varie componenti, istituzionali e private, della società democratica.

Prefetto: “Questo momento di confronto, facilitato dalla prefettura, conferma ancora una volta il nostro ruolo di centro di ascolto e di coordinamento istituzionale, al servizio delle comunità locali e delle loro istanze.”