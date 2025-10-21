18.2 C
Miley Cyrus illumina Vogue France: nuova immagine e libertà assoluta

La popstar americana si racconta nel numero di novembre: tra riflessioni personali e voglia di rallentare dopo anni di eccessi e trasformazioni

Fonte IG / @mileycyrus
Miley Cyrus torna al centro della scena con la copertina di Vogue France, dove posa in una versione inedita: più matura, essenziale e sicura di sé. L’artista statunitense, fotografata in un set dallo stile raffinato, incarna oggi una femminilità libera da etichette e in pieno controllo della propria immagine.

Nell’intervista, la cantante parla del suo percorso di crescita, dalla ribellione degli anni passati alla consapevolezza di oggi. “Ho imparato a fermarmi e a scegliere cosa fare davvero”, racconta, sottolineando il bisogno di autenticità dopo una carriera sempre sotto i riflettori.

Tra musica, moda e introspezione, Miley mostra la serenità di chi ha saputo trasformare la propria evoluzione artistica in una dichiarazione di libertà. Un nuovo capitolo per una delle icone più imprevedibili del pop contemporaneo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Vogue France (@voguefrance)

© Riproduzione riservata

