Miley Cyrus illumina Vogue France: nuova immagine e libertà assoluta

Miley Cyrus torna al centro della scena con la copertina di Vogue France, dove posa in una versione inedita: più matura, essenziale e sicura di sé. L’artista statunitense, fotografata in un set dallo stile raffinato, incarna oggi una femminilità libera da etichette e in pieno controllo della propria immagine.
Nell’intervista, la cantante parla del suo percorso di crescita, dalla ribellione degli anni passati alla consapevolezza di oggi. “Ho imparato a fermarmi e a scegliere cosa fare davvero”, racconta, sottolineando il bisogno di autenticità dopo una carriera sempre sotto i riflettori.
Tra musica, moda e introspezione, Miley mostra la serenità di chi ha saputo trasformare la propria evoluzione artistica in una dichiarazione di libertà. Un nuovo capitolo per una delle icone più imprevedibili del pop contemporaneo.
