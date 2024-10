La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce diventa un film di Natale

Getting your Trinity Audio player ready...

La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce ha ispirato un nuovo film di Natale. Christmas in the Spotlight, prodotto dal canale americano Lifetime, sembra ricalcare molti dettagli della relazione tra la popstar e il giocatore di football.

La trama

Christmas in the Spotlight racconta la vita di Bowyn, una celebre cantante pop che, nonostante il suo successo, non ha ancora trovato il vero amore. La situazione cambia quando incontra Drew, un giocatore di football, dietro le quinte di un concerto. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ma dovranno affrontare le sfide della fama, dei paparazzi e delle pressioni familiari.

Il cast

Jessica Lord interpreta Bowyn, mentre Laith Wallschleger, ex giocatore di football, interpreta Drew. Nel cast ci sono anche Jeannie Mai e Haley Kalil. Jessica Lord ha dichiarato sui social: “Questo è stato uno dei ruoli più divertenti che abbia mai interpretato. Non vedo l’ora che il pubblico incontri Bowyn”.