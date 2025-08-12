Quando scende in campo Jannik Sinner contro Mannarino?

Getting your Trinity Audio player ready...

Il numero uno azzurro ha liquidato in due set il canadese Gabriel Diallo. Con questo successo ha centrato gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, torneo che lo vede campione in carica dopo il trionfo del 2024 contro Frances Tiafoe.

Ad attenderlo ora c’è il francese Adrian Mannarino, 37 anni e n.89 al mondo. Con la vittoria su Tommy Paul, è diventato il più anziano di sempre a raggiungere questo traguardo in Ohio.

La sfida è in programma mercoledì 13 agosto, orario ancora da definire. In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà il vincitore tra Felix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi, capace di sorprendere tutti eliminando Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas.