San Giuliano, al Parco della Pace di Pontasserchio c’è la manifestazione ‘Luce per Gaza’

Fiaccolata contro gli attacchi di Israele nel luogo che è stato sede dei funerali di Marah Salah Mahmoud Zuhri

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
San Giuliano, al Parco della Pace di Pontasserchio c'è la manifestazione 'Luce per Gaza'
San Giuliano, al Parco della Pace di Pontasserchio c'è la manifestazione 'Luce per Gaza' (foto ufficio stampa)
SAN GIULIANO TERME – Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli lancia l’appello per l’appuntamento Luce per Gaza, la fiaccolata che si terrà lunedì (25 agosto) sera alle 21,30 al Parco della Pace di Pontasserchio, prevista in un primo momento per la serata di mercoledì scorso, poi rinviata a causa dell’allerta meteo arancione diramata nella giornata, che avrebbe fatto seguito dei funerali della ragazza palestinese Marah Salah Mahmoud Zuhri, morta all’ospedale di Pisa dove era arrivata in condizioni disperate da Gaza.

“Partecipare è molto importante – afferma il sindaco sangiulianese – anche perché proprio nelle scorse ore l’esercito israeliano ha avviato l’invasione di Gaza City, segnando una ulteriore drammatica escalation del conflitto. Sembra difficile da immaginare che possa ulteriormente andare peggio la situazione di Gaza, ma in guerra al peggio non c’è mai fine”.

Il primo cittadino torna poi sulla questione della cartella clinica della giovane palestinese. “L’ospedale di Pisa ha dato la conferma: Marah era denutrita, il suo decesso non è stato dunque causato dalla leucemia, ma dalla fame – dice Cecchelli – È morta perché Israele sta affamando deliberatamente la popolazione palestinese, la malnutrizione non è una conseguenza della guerra: è un’arma usata contro civili innocenti. Vergognose e disumane sono state le polemiche di questi giorni, in cui si è tentato di sminuire la gravità della sua morte, come se una malattia potesse diventare una scusa per renderla invisibile. Invisibile come le migliaia di altre vittime del genocidio. A seguito del suo funerale, abbiamo una responsabilità ancora più grande verso quella terra: Marah non è solo una vittima, è un grido di aiuto. Marah e tutte le Marah di Gaza ci chiedono di fare rumore e di rompere il silenzio. Rimanere neutrali oggi significa essere complici, non possiamo più permetterci l’indifferenza. Per questo la partecipazione di lunedì sera è importante”.

