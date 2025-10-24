Il Pisa sfiora il colpaccio a San Siro contro il Milan di Allegri

MILANO – A San Siro finisce 2-2 tra Milan e Pisa, al termine di una gara che ha avuto tutto: ritmo, ribaltoni e un finale da brividi. Il Milan, avanti con Leao, si fa sorprendere nella ripresa ma trova il pari in extremis grazie ad Athekame, protagonista inatteso al 93’.

L’avvio è tutto rossonero. Bastano sette minuti a Rafael Leao per accendere San Siro: parte da sinistra, si accentra e lascia partire un destro perfetto sul secondo palo. È l’1-0 e il Milan sembra in pieno controllo. Il Pisa prova a reagire con generosità, ma senza impensierire Maignan.

Nel secondo tempo cambia tutto. Gilardino toglie Albiol e Bonfanti, inserendo Cuadrado e Calabresi, e la partita si riaccende. Al 57’ De Winter intercetta con il braccio una conclusione di Cuadrado: rigore netto. Il colombiano trasforma con freddezza, 1-1.

La squadra toscana prende fiducia e al 86’ completa la rimonta: Nzola scatta sul filo del fuorigioco, controlla il lancio verticale e batte Maignan con lucidità. Il silenzio di San Siro racconta l’incredulità dei tifosi rossoneri.

Il Milan reagisce d’orgoglio. Prima sfiora il gol con Leao, fermato dalla traversa, poi con Nkunku e Gabbia, ma Semper si supera. Quando tutto sembra perduto, arriva la beffa al contrario: sugli sviluppi di un corner, la palla arriva ad Athekame, che calcia dalla distanza. Il pallone, deviato dal palo, finisce in rete. È il pareggio al 93’ che salva Allegri da una sconfitta pesante.

Il Pisa esce tra gli applausi per la prestazione e il coraggio. Il Milan, invece, dovrà riflettere su una gara gestita e poi smarrita, prima del colpo di reni finale. Una serata dalle mille emozioni, che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri e orgoglio ai toscani.

Il tabellino

MILAN (3-5-2):

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76′ Athekame); Giménez (76′ Nkunku), Leão. All. Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol (46′ Calabresi), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71′ Vural), Bonfanti (46′ Cuadrado); Meister (71′ Moreo), Nzola. All. Gilardino.

RETI: 7’ Leao (M), 60′ Cuadrado (P), 86′ Nzola (P), 93′ Athekame (M).

NOTE: Ammoniti: Aebischer (P), Athekame (M), Vural (P), Akinsanmiro (P), Nzola (P), Gilardino (P).