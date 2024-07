Omaggio a Morricone al Festival delle Colline con la tromba di Nello Salza

Getting your Trinity Audio player ready...

POGGIO A CAIANO – Festival delle Colline a Poggio a Caiano, la seconda serata è dedicata a Ennio Morricone grazie al virtuoso della tromba Nello Salza, a lungo collaboratore del maestro.

Da Per un pugno di dollari a C’era una volta in America, da La califfa a Nuovo Cinema Paradiso. Le grandi colonne sonore che Ennio Morricone ha regalato alla settima arte aleggeranno domani (3 luglio) alla Villa Medicea di Poggio a Caiano insieme a Nello Salza, “la tromba del cinema italiano” come l’ha definito la critica, per oltre 30 anni collaboratore del maestro Morricone e di altri celebri compositori.

Nello Salza sarà in concerto a capo del suo quartetto che, alla leggendaria tromba, aggiungerà pianoforte, tastiere, basso e batteria. Il Premio Oscar alle musiche di Ennio Morricone per il film The Hateful Eight e di Nicola Piovani per La vita è bella ha consacrato Nello Salza tra i più amati musicisti prestati al grande schermo.

Dal 1984 Salza ha inciso oltre 400 colonne sonore come prima tromba solista, sotto la direzione di maestri come Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Piero Piccioni, Luis Bacalov. Nello Salza si è formato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, è stato prima tromba delle orchestre del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dell’Orchestra della Toscana e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo, esibendosi in un omaggio a Morricone, con cui aveva collaborato anche nel 2015 alla registrazione con l’Orchestra sinfonica nazionale ceca del brano La Lettera di Lincoln per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

I biglietti con posto unico a 5 euro sono disponibili su www.ticketone.it (telefono 892.101), nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – telefono 055.210804) e alla cassa della Villa Medicea di Poggio a Caiano la sera del concerto, secondo appuntamento del Festival delle Colline 2024.