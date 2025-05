Toscana in musica, tutti i festival da non perdere per l’estate 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, con un calendario ricchissimo di festival capaci di soddisfare ogni gusto e passione. Dagli eventi itineranti come il celebre Musicastrada Festival, che anima le piazze dei borghi più suggestivi, ai grandi festival che ogni anno attirano pubblico e celebrità da tutto il mondo, come il Lucca Summer festival: il 2025 promette emozioni e incontri unici tra suoni e paesaggi indimenticabili.

Che tu sia un appassionato di musica tradizionale o un esploratore di nuovi generi, la Toscana offre un palcoscenico naturale perfetto per vivere la musica dal vivo in modo autentico, tra arte, storia e natura. Scopriamo insieme i festival da non perdere in questa stagione, ricchissima di appuntamenti.

Livorno

Straborgo – 30 maggio / 2 giugno

Giunto ormai alla sua quinta edizione, anche quest’anno Straborgo, il festival gratuito che si svolge tradizionalmente in piazza Mazzini, è pronto ad illuminare il lungo mare di Livorno per 4 serate indimenticabili all’insegna di buon cibo, buona musica e buona compagnia.

Gaia, i Patagarri ed i Modena City Ramblers sono i tre grandi ospiti di quest’anno, affiancati da numerosi artisti emergenti che si esibiranno sul palco. Tante le attività che occuperanno le giornate dedicate al festival, dalle gare remiere alle bancarelle di artigianato: Straborgo si preannuncia di nuovo come un successo locale.

Effetto Venezia – 30 luglio / 3 agosto

Anche quest’anno, il quartiere Venezia di Livorno si accende con Effetto Venezia, lo storico festival che trasforma calli e piazze in un grande palcoscenico urbano. L’edizione di quest’anno dà ampio spazio alla danza e alla musica dal vivo, con concerti ogni sera che spaziano tra pop, cantautorato e nuove proposte della scena indipendente.

Oltre alla buona musica ovviamente al festival non mancano bancarelle, dall’artigianato allo street food, stand vari e tante attività che vi aspettano quest’estate per uno degli eventi più attesi a Livorno.

Lucca

La Prima Estate – 20/29 giugno

Il festival La Prima Estate, nel parco BussolaDomani a Lido di Camaiore, è l’evento che in due weekend consecutivi porta sul palco artisti di fama internazionale come Mogwai, Lucio Corsi, Kings of Leon e Grace Jones, offrendo un mix di generi che spazia dall’alternative al soul. Oltre alla musica, il festival propone attività diurne come yoga, surf, escursioni e tour in bici, per un’esperienza che unisce relax, natura e cultura.

Lucca Summer Festival – tra giugno e luglio

Un nome, una garanzia: il Lucca Summer Festival è l’evento musicale più importante della Toscana che si svolge ogni anno a luglio nel centro storico di Lucca. Nato nel 1998, ospita artisti di fama mondiale in una cornice unica, tra le antiche mura e le piazze della città.

Anche quest’anno la scaletta è uno spettacolo, con una star dopo l’altra, da un genere all’altro: da Nick Cave a Bryan Adams, passando per gli eterni Scorpions fino a Alanis Morissette. Non mancheranno anche grandi nomi della musica italiana: tra gli altri, Venditti e Cocciante saranno presenti. Insomma, una festa da non perdere assolutamente.

Mediceo Live Festival – tra luglio ed agosto

Il Mediceo Live Festival torna anche quest’anno nella splendida cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio UNESCO nel cuore della Versilia. Un festival intimo e suggestivo, dove la musica incontra la storia e l’arte. Il programma include eventi per tutti i gusti, con artisti come i Nomadi, Edoardo Bennato, e spettacoli speciali come The Wall Live Orchestra. Non mancano anche proposte originali come Shamzy, star del web e celebrità fra i più giovani. Un evento da non perdere che animerà per quasi tutta l’estate il territorio lucchese.

Mont’alfonso sotto le stelle – tra luglio ed agosto

Mont’Alfonso sotto le stelle torna a illuminare le serate estive con una serie di concerti dal vivo in una cornice naturale e suggestiva. Da luglio ad agosto, il festival propone un programma vario che vedrà sul palco artisti come Fiorella Mannoia, i The Kolors e Angelo Branduardi. Ogni serata sarà un’occasione per godere di buona musica all’aria aperta, circondati dal fascino delle colline toscane e sotto il cielo stellato, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Firenze

Firenze Rocks – 12/15 giugno

Il festival Firenze Rocks accende anche quest’anno l’estate toscana alla Visarno Arena, nel Parco delle Cascine di Firenze. Quattro giorni di musica ad alta intensità con headliner del calibro di Guns N’ Roses, Korn, Green Day e Weezer, per un mix esplosivo di rock, punk e alternative. Oltre ai concerti, il festival offre food truck, aree relax e il vivace Firenze Rocks Village.

Un festival che ogni anno attira visitatori da tutta Italia e che, anche quest’estate, sembra determinato a non deludere le aspettative. L’attesa e alle stelle ed i biglietti sono già quasi tutti sold out: decisamente un evento al quale non si può mancare.

Musart Festival – 17/26 luglio

Il MusArt Festival si svolgerà anche quest’anno nel suggestivo Parco Mediceo di Pratolino, vicino a Firenze. Dal 16 al 25 luglio 2025, il festival offrirà concerti, spettacoli e arte in un contesto storico e naturale unico. Tra gli artisti in programma ci saranno Giovanni Allevi e Diodato. Sarà un’unione di musica e cultura, in una cornice incantevole, perfetta per chi ama la buona musica ed i bei paesaggi.

Estate Fiesolana – 7/23 agosto

Nello splendido Teatro Romano di Fiesole, alle porte di Firenze torna il festival piu longevo della toscano, giunto ormai alla sua 78ª edizione. Anche quest’anno Estate Fiesolana propone un ricco programma di concerti, danza, cinema e incontri culturali. Tra gli ospiti musicali spiccano José González, Incognito, Take Six, Paolo Fresu e Ana Carla Maza. Attesissimi anche gli spettacoli di danza e gli eventi speciali come il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema e le lectio di Umberto Galimberti. Un appuntamento che unisce arte e bellezza in un contesto senza tempo: un evento unico ed imperdibile.

Pistoia

Pistoia Blues – 27 giugno / 13 luglio

Il Pistoia Blues Festival torna ad animare l’estate con una lineup di artisti di grande richiamo internazionale e nazionale. Tra luglio e agosto, il palco ospiterà nomi come Lenny Kravitz, John Mayer e The Black Crowes, insieme a talenti emergenti del blues e del rock. Il festival, che si svolge nel cuore di Pistoia, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo, capace di unire energia, passione e grandi performance in una cornice storica unica.

Pisa

Festival Le Canzoni – 4/5 luglio

Il 5 e 6 luglio 2025 l’Anfiteatro Fonte Mazzola a Peccioli, ospita Le Canzoni, il festival ideato dalla newsletter Il Post. Due giornate che uniscono informazione e musica, aperte a tutti, abbonati e non. Si parte venerdì 4 luglio con l’unica data italiana dei The Waterboys. Sabato 5, la giornata è ricca di incontri: rassegne stampa, un racconto true crime con Stefano Nazzi, approfondimenti musicali e tanti incontri con esperti vari. In chiusura, il concerto speciale di Vasco Brondi con il live “Costellazioni e altre cose luminose”.

Prato

Festival delle colline – 4/18 luglio

Giunto ormai alla sua 46ª, è il festival di Poggio a Caiano che porta ogni estate musica dal vivo in scenari suggestivi tra le colline e i borghi del territorio pratese. Con un mix di artisti emergenti e affermati – da Joseph Artur a Loverman – il festival offre concerti che spaziano tra diversi generi musicali, valorizzando il legame tra cultura, natura e comunità locale e non.

Un’occasione per vivere la musica immersi nella bellezza del paesaggio toscano affiancata da buon cibo e tanto altro.

Grosseto

Festambiente – 6/10 agosto

Festambiente è il festival dedicato all’ambiente, alla musica e alla cultura sostenibile, che si svolge ogni estate nel cuore della Maremma toscana. Tra concerti, incontri, laboratori e mercati, l’evento promuove uno stile di vita ecologico con un programma musicale vario che spazia dal folk al pop, dal rock alla musica etnica.

Un festival che unisce divertimento e consapevolezza, immerso nella natura: un’idea originale tutta da vivere.

Itinerante

Musicastrada festival – 11 luglio / 3 agosto

Vi è poi un festival speciale, particolare…un festival di musica itinerante: parliamo del Musicastrada festival, il festival che porta la musica dal vivo nei borghi e nelle piazze di tutta la toscana. Con un mix di jazz, elettronica, blues e altro, il festival offre concerti intimi e autentici in location storiche. Tra gli artisti in programma ci sono Joan Thiele, Anna Castiglia, Bobo Rondelli, La Rappresentante di Lista e tanti altri.