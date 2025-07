Consiglio regionale Toscana: Landi lascia vicepresidenza. Petrucci nuovo vicepresidente

Getting your Trinity Audio player ready...

Diego Petrucci, Fratelli d’Italia, è il nuovo vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana. Luciana Bartolini, Lega Salvini, è la nuova segretaria dell’Ufficio di presidenza.

Petrucci, vicecoordinatore toscano Fratelli d’Italia (il coordinatore regionale è Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato presidente in pectore regionali 2025) e Bartolini sono stati eletti durante la seduta del Consiglio regionale giovedì 24 luglio.

La votazione del nuovo vicepresidente dopo le dimissioni di Marco Landi dalla carica di vicepresidente del Consiglio regionale, rassegnate dopo il passaggio dello stesso Landi da Lega Salvini a Fratelli d’Italia.

Landi era stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale con delibera 8 aprile 2025 dopo le dimissioni dalla carica di vicepresidente di Marco Casucci, passato da Lega a Noi Moderati. L’altro vicepresidente è Stefano Scaramelli, Italia Viva. Presidente Antonio Mazzeo, Pd.

Con l’elezione di Petrucci, la vicepresidenza passa da Lega Salvini a Fratelli d’Italia.

Una vicepresidenza in dirittura di arrivo con tutto il Consiglio regionale in una Toscana al voto il 12 ottobre 2025, come annunciato dal presidente di Regione Giani.

L’elezione di Petrucci in Aula ha visto 35 votanti. Petrucci ha ricevuto 12 voti, 18 le schede bianche e 4 le nulle, Massimiliano Baldini, Lega, ha ricevuto 1 voto.

Petrucci si è quindi dimesso dalla carica di segretario dell’Ufficio di presidenza che ricopriva, e al suo posto è stata eletta Bartolini: i votanti sono stati 34, Bartolini ha ricevuto 18 voti, le schede bianche sono state 12, Fiammetta Capirossi, Pd, ha ricevuto 4 voti.