Regionali Toscana, Petrucci: “Grande entusiasmo per Tomasi miglior risposta ai sondaggi”

Getting your Trinity Audio player ready...

Elezioni regionali in Toscana, dopo il nuovo sondaggio Emg Different per Toscana Tv che fotografa Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, al 58% per un Giani bis davanti ad Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, al 37%, c’è l’intervento di Fratelli d’Italia.

A intervenire Diego Petrucci, consigliere regionale e vice coordinatore toscano FdI.

FdI, di cui Tomasi è coordinatore regionale, in tour con Tomasi candidato presidente del partito della leader Meloni. In un centrodestra in cui i papabili candidati presidenti Regione Toscana sono quattro. Con Tomasi, Elena Meini per Lega Salvini e la coppia Debora Bergamini e Marco Stella per Forza Italia.

Tour FdI partito da Pisa il 22 maggio. Poi Siena e Prato.

Petrucci: “Si è tenuto il primo dei tre incontri territoriali con la classe dirigente di Fratelli d’Italia per dare ulteriore slancio alla candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione. Fratelli d’Italia sarà il motore di questa sfida al fianco di Alessandro Tomasi ed io farò come sempre la mia parte”.

“La miglior risposta agli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali toscane è il grande entusiasmo del popolo di Fratelli d’Italia per la candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione Toscana. Si è tenuto a Pisa il primo incontro dei tre previsti, tra il candidato governatore e la classe dirigente del nostro partito. Oltre cento dirigenti delle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno si sono ritrovati al Cep di Pisa per ribadire il loro sostegno alla candidatura di Tomasi, confermando che Alessandro è l’unico che può battere il centrosinistra. L’obiettivo dei tre appuntamenti con Fratelli d’Italia è dare ulteriore slancio al nostro candidato governatore in vista dell’ufficializzazione al tavolo nazionale”.