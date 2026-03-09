Referendum giustizia, Montanari attacca Governo Meloni. La Russa: “Si scusi o querelo”. La replica: “Nervosi per sì in svantaggio”

Referendum giustizia al voto 22 e 23 marzo, scontro politico tra Tomaso Montanari, rettore Università per Stranieri di Siena, storico dell’arte e saggista, e Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Il casus belli riguarda le parole pronunciate da Montanari durante l’incontro ‘Le ragioni del no’ tenutosi nei giorni scorsi a Firenze promosso dal Comitato Toscano Società civile per il No. Presenti, tra gli altri relatori, Rosy Bindi e Lella Costa.

Con tanto di replica di La Russa che annuncia le vie legali qualora non arrivino scuse da parte di Montanari. E Montanari che risponde via social “Immagino che tutto questo nervosismo si debba al sì in svantaggio”.

Andiamo per ordine.

padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Terracini, Nilde Iotti o preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida? Comprereste una Costituzione usata e manomessa da questi banditi? Io no, ed è per questo che voto no”. Le parole pronunciate da Montanari durante l’incontro sul referendum giustizia ‘Le ragioni del no’, qui il video dell’iniziativa : “Volete avere ancora come”.

La replica di La Russa via social: “Finora per pietà e rispettoso del “Non ti curar di loro…” mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università. Ma anche un qualsiasi minus habens (figurarsi un professore, sedicente colto) ci penserebbe cento volte prima di affibbiare a me (assieme a Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio) l’insulto di “bandito” che esula da qualsiasi argomentazione, finanche strumentale, ideologica o propagandistica. Qualifica semmai allo specchio chi la scrive o la dice immotivatamente e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso alle vie giudiziarie che di solito non uso mai”.

La risposta di Montanari arriva via Instagram: “Che la seconda carica dello Stato trovi tempo e parole per una cosa del genere ormai non stupisce, visto che si occupa perfino dei comici di Sanremo e si intrattiene maschiamente sull’avvenenza fisica delle giornaliste. Che la seconda carica dello Stato minacci un cittadino per un’opinione liberamente espressa e argomentata in una campagna referendaria questo invece è grave: e ci dice a che punto siamo. E cosa ci giochiamo con questo referendum: la Costituzione antifascista. Che per sempre li ha banditi“.

Quindi: “I fascisti sono stati banditi dalla Costituzione. Banditi, messi al bando. messi fuori legge, estromessi. Loro chiamavano ‘banditi’ i partigiani: ma i banditi, dal primo gennaio 1948 e finché questa Costituzione dura, sono loro. Ed è esattamente per questo che si impegnano a farla cadere”.

Alessandra Nardini, Pd, assessora Regione Toscana, parla di “attacco scomposto di Ignazio Benito Maria La Russa”.

Poi Nardini: “Non si è mai vista la seconda carica dello Stato minacciare di usare le vie legali contro un cittadino, un Rettore, che ha osato criticarla. Ha ragione Tomaso: la destra è nervosa. Evidentemente pensava di vincere a mani basse questo referendum su una riforma che mina il principio sacrosanto dell’autonomia della magistratura e portare avanti il suo disegno autoritario e invece…non andrà così!”

Francesco Michelotti, deputato senese e coordinatore toscano FdI: “Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari ha perso l’ennesima occasione per tacere. Dato che non ha propri argomenti consistenti, e soprattutto dimostra di ignorare il contenuto del referendum del quale, durante un incontro a Firenze e del quale si è fatto promotore del no, il solo modo al quale è capace di ricorrere, prassi che ben conosce, è l’insulto. Un insulto grave, mirato ai vertici istituzionali del governo, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al presidente del Senato Ignazio La Russa, fino ai ministri Carlo Nordio e Francesco Lollobrigida. Il basso registro che da sempre caratterizza Montanari, purtroppo, scredita e mortifica l’Università per Stranieri di Siena, della quale è rettore; un registro indegno, che ci fa chiedere le sue immediate dimissioni, perché chi ricopre un ruolo che dovrebbe essere modello di un alto spessore, non può e non deve permettersi di offendere lo Stato”.

Cgil Toscana, segretario generale Rossano Rossi: “Solidarietà 𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢, 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨.

Quando si colpiscono voci libere del mondo della cultura e dell’università, si colpisce anche il diritto al confronto e alla critica che è alla base della nostra democrazia.

Per questo la solidarietà che esprimiamo come CGIL e FIOM è importante: difendere chi prende parola significa difendere la Costituzione lo spazio democratico di tutte e tutti.

E oggi più che mai per difendere la Costituzione serve partecipazione”.

Fiom Toscana: “Esprimiamo la nostra solidarietà a Tomaso Montanari per l’attacco ricevuto dalla seconda carica dello Stato. La critica e il dissenso sono parte essenziale della democrazia. La nostra Costituzione tutela la libertà di espressione, proprio perché il confronto aperto è la base di una società libera.

Difendere la Costituzione significa difendere il diritto di parola. E significa ricordare che le istituzioni devono essere le prime a rispettarne lo spirito.