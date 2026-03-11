Vannacci show in scena a Montecatini con la remigrazione: tribuna vip 25 euro. “Vi aspetto numerosi”

Roberto Vannacci va in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme.
Il generale europarlamentare leader di Futuro Nazionale, partito da lui fondato, sul palco
con ‘Il Mondo al Contrario – Atto Secondo: Remigrazione’ di e con Roberto Vannacci domenica 15 marzo alle ore 16.30.
Non c’è ingresso libero. Per assistere al Vannacci show i biglietti sono acquistabili su Ticketone. I prezzi? Da 21 euro per la poltronissima a 25 euro per la tribuna vip e la poltronissima vip.
“Un appuntamento che sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo.
Un racconto diretto, senza filtri, su uno dei temi più centrali e discussi del nostro tempo.
Ultimi posti disponibili. La richiesta è altissima. Se vuoi esserci, questo è il momento di prenotare. Non rimandare. Ci vediamo a teatro”, si legge sul profilo Fb di Futuro Nazionale.
E per un teatro Verdi sold out il tam tam via social.
Futuro Nazionale Vannacci Sostenitori Toscana, gruppo pubblico Fb, scrive il 9 marzo: “Il teatro Verdi ha una capienza di 1500 posti, i puntini grigi sono i posti non più disponibili, quindi siamo già a circa 1000 partecipanti. Vi chiediamo ancora un piccolo sforzo, facciamo il tutto esaurito, sarebbe un bel segnale in una terra di comunisti e (ancora peggio) di leghisti interessati solamente alla poltrona e ai propri interessi“
Dunque Vannacci dopo il convegno sulla remigrazione a Livorno con tanto di contestazione alla vigilia delle regionali in Toscana al voto lo scorso ottobre, all’insegna della remigrazione sale sul palco a Montecatini Terme.
Cittadina, provincia di Pistoia, in cui dal 2019 al 2024 è stato sindaco Luca Baroncini, fino a pochi mesi fa responsabile Lega Toscana, prima che Salvini la commissariasse con il deputato Andrea Crippa, ex vice di Salvini prima di Vannacci, dopo il tonfo elettorale Lega delle regionali in Toscana. Un solo consigliere regionale Lega eletto con Vannacci, allora vice di Salvini in Lega, responsabile per la Lega di quella campagna elettorale in Toscana.
Un solo consigliere regionale in Toscana, Massimiliano Simoni, poi con Vannacci in Futuro Nazionale.