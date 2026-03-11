Vannacci show in scena a Montecatini con la remigrazione: tribuna vip 25 euro. “Vi aspetto numerosi”

Vannacci show i Non c’è ingresso libero. Per assistere al biglietti sono acquistabili su Ticketone . I prezzi? Da 21 euro per la poltronissima a 25 euro per la tribuna vip e la poltronissima vip.

“Un appuntamento che sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo. Un racconto diretto, senza filtri, su uno dei temi più centrali e discussi del nostro tempo. Ultimi posti disponibili. La richiesta è altissima. Se vuoi esserci, questo è il momento di prenotare. Non rimandare. Ci vediamo a teatro”, si legge sul profilo Fb di Futuro Nazionale.

E per un teatro Verdi sold out il tam tam via social.

Futuro Nazionale Vannacci Sostenitori Toscana, gruppo pubblico Fb, scrive il 9 marzo: “Il teatro Verdi ha una capienza di 1500 posti, i puntini grigi sono i posti non più disponibili, quindi siamo già a circa 1000 partecipanti. Vi chiediamo ancora un piccolo sforzo, facciamo il tutto esaurito, sarebbe un bel segnale in una terra di comunisti e (ancora peggio) di leghisti interessati solamente alla poltrona e ai propri interessi“

Dunque Vannacci dopo il convegno sulla remigrazione a Livorno con tanto di contestazione alla vigilia delle regionali in Toscana al voto lo scorso ottobre, all’insegna della remigrazione sale sul palco a Montecatini Terme.