Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera pronte all’esordio in Coppa Italia di Serie C

Il weekend di Ferragosto segna un momento cruciale non solo per la Coppa Italia maggiore, ma anche per la Coppa Italia Serie C, che vedrà l’esordio delle squadre toscane. Arezzo, Livorno, Pianese e Pontedera scenderanno in campo per il primo turno eliminatorio, un’occasione importante per testare la forma fisica e per offrire ai tifosi le prime emozioni della stagione.

Arezzo-Bra

Dopo una serie di test convincenti, impreziositi dalla vittoria sul Napoli, l’Arezzo è pronto a fare sul serio. Sabato 16 agosto alle 18 gli amaranto ospiteranno il Bra allo stadio Città di Arezzo. La prevendita è partita lunedì 11 agosto e l’entusiasmo dei tifosi non si è fatto attendere: biglietterie affollate e prime file per assicurarsi un posto in tribuna. La società ha già diffuso tutte le informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi, lanciando un appello ai sostenitori: riempire lo stadio e spingere la squadra verso un debutto vincente.

Trasferte impegnative per Pianese e Livorno

Pianese e Livorno affronteranno due trasferte importanti. Il Pianese giocherà a Giugliano sempre sabato 16 agosto ale 18, mentre il Livorno sarà impegnato in Sardegna contro la Torres a Sassari, nella stessa giornata ma alle 21. Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulla prevendita dei biglietti per queste trasferte, ma entrambe le società stanno lavorando per organizzarle al meglio e presto comunicheranno i dettagli ai tifosi.

Perugia-Pontedera

Domenica 17 agosto, alle 18 il Pontedera affronterà il Perugia. Un incontro impegnativo che rappresenta un banco di prova importante per i granata, in vista del campionato. Anche per questa partita, le informazioni sulla prevendita arriveranno a breve, per permettere ai sostenitori di organizzare la trasferta e supportare la squadra in questa gara di prestigio.

La Coppa Italia di Serie C si conferma un banco di prova prezioso per le squadre toscane. È l’occasione per mettere alla prova le proprie forze e per cominciare a far sognare i tifosi con le prime emozioni della nuova stagione.