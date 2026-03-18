L’Italia del baseball nell’Olimpo mondiale: Giani celebra il “cuore maremmano” degli azzurri

FIRENZE – L’ingresso della Nazionale italiana tra le migliori quattro formazioni del World Baseball Classic non rappresenta soltanto una pietra miliare per lo sport azzurro, ma anche un successo dal forte accento toscano. A rivendicare con orgoglio le radici di questo traguardo iridato è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha voluto pubblicamente elogiare il percorso della selezione tricolore.

Il segreto di questa storica cavalcata mondiale affonda le proprie radici nella provincia grossetana. Come evidenziato dai vertici regionali, il manager degli Azzurri Francisco Cervelli ha infatti costruito nel tempo un solido progetto sportivo proprio in Maremma, un’area che vanta una tradizione d’eccellenza per il baseball italiano. Il lavoro di programmazione, sviluppato sull’asse tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, si è rivelato fondamentale per intercettare e far sbocciare i giovani talenti, fornendo linfa vitale al movimento nazionale.

Il governatore toscano ha inquadrato l’approdo in semifinale non come un exploit casuale, ma come il naturale punto di arrivo di una gestione tecnica seria e proiettata al futuro. Da Palazzo Strozzi Sacrati è quindi partito un ringraziamento ufficiale indirizzato a Cervelli, al suo staff e a tutti gli atleti per aver portato il Paese ai massimi livelli della competizione.

Il risultato ottenuto sui diamanti internazionali, ha concluso Giani, certifica l’importanza strategica di continuare a investire nello sport e di valorizzare le vocazioni dei singoli territori, confermando ancora una volta la Maremma come polo agonistico di assoluto rilievo su scala globale.