Serie C, il weekend delle squadre toscane nel girone B

La terza giornata del girone B di Serie C promette emozioni. Sono quattro le partite in programma, con due incontri in scena sabato alle 17:30 e due domenica. Sul piatto ci sono punti pesanti e sfide importanti per le squadre toscane.

Arezzo-Vis Pesaro

L’Arezzo arriva a questa partita con due vittorie consecutive. Alla prima giornata i toscani hanno vinto di misura in casa contro il Forlì. Lo scorso turno hanno travolto il Pontedera per 3-0 nel derby toscano a Pontedera. Gli amaranto vogliono confermare il primato e continuare la corsa in vetta.

La Vis Pesaro, invece, è reduce da due pareggi contro Pineto e Rimini. I marchigiani cercano la prima vittoria stagionale e un risultato positivo al Comunale potrebbe dare slancio alla loro stagione.

Torres-Pianese

Allo Stadio Vanni Sanna la Torres vuole riscattarsi dopo la sconfitta per 2-1 a Campobasso. La squadra sarda cerca una vittoria convincente davanti ai propri tifosi per rilanciarsi in classifica.

La Pianese arriva dall’1-0 subito in casa contro il Carpi. Anche i toscani hanno voglia di rivalsa e cercheranno punti preziosi in Sardegna. La sfida si preannuncia equilibrata e intensa.

“La Torres anche quest’anno si è attrezzata per un campionato di vertice. Hanno giocatori di qualità in ogni reparto, con ricambi all’altezza”. Ne è sicuro il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli, che ha presentato così il match. “Per quello che ho visto, cercano molto l’attacco diretto – ha aggiunto –. È un campo difficile, come lo sono tutti in questa categoria. Ci vorrà grande attenzione, soprattutto sulle palle inattive”.

Birindelli è poi tornato sull’analisi post-Carpi e sul momento della squadra: “Abbiamo fatto le nostre valutazioni come sempre, soprattutto sull’atteggiamento. È stata una partita brutta, giocata poco da entrambe le squadre. Noi siamo mancati in intensità e cattiveria agonistica, sia nei contrasti che in alcune situazioni nelle due aree. La cosa che mi conforta è che si è trattato di un blackout generale e non di singoli: una giornata storta che però non deve più accadere. In serie C ogni domenica è una battaglia e non possiamo permetterci di essere meno degli altri. Possiamo sbagliare un passaggio, ma non l’approccio. La squadra lo sa e domenica mi aspetto una risposta diversa, con più intensità sia con palla che senza”.

“Amey non sarà della sfida perché convocato in Nazionale: una bella notizia per lui, un po’ meno per noi, ma siamo orgogliosi – ha concluso Birindelli – Per il resto ho recuperato tutti gli effettivi, che sono a disposizione. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e siamo pronti a scendere in campo domani”.

Pineto-Pontedera

Domenica, sempre alle 17:30, il Pontedera, dopo la pesante sconfitta contro l’Arezzo, cercherà il riscatto in terra abruzzese contro il Pineto. I toscani puntano a tornare subito alla vittoria e dare una svolta al loro avvio di stagione.

Il Pineto, dal canto suo, vuole confermare i progressi mostrati fin qui e conquistare punti contro una squadra di rango.

Livorno-Guidonia

In serata toccherà al Livorno, neopromossa, affrontare il Guidonia. I toscani vogliono riscattare la sconfitta contro la Juventus U23 e confermare il proprio valore in campionato.

Gli amaranto affronteranno la gara con una pedina in più. In rosa per Formisano ci sarà anche Diego Peralta. Centrocampista molto duttile dalla indole offensiva, ricopre principalmente i ruoli di ala destra o trequartista. In carriera colleziona oltre 250 presenze tra i professionisti, tra le sue esperienze Novara, Foggia e Ternana con cui vince il girone e la Supercoppa. Lo scorso anno con il Trento ha ottenuto 33 presenze tra Campionato, Coppa e Playoff.

Il Guidonia, reduce dal ko con il Pineto, è alla ricerca di punti preziosi per non perdere terreno. Si prevede una sfida vivace e combattuta fino all’ultimo minuto.