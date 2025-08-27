31.5 C
Una sala della Regione Toscana intitolata alla memoria di Sergio Staino

L'inaugurazione in occasione della prima della mostra dedicata al disegnatore satirico organizzata da Lucca Crea a Palazzo Strozzi Sacrati

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Una sala della Regione Toscana intitolata alla memoria di Sergio Staino (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – Una sala della presidenza della Regione Toscana a Palazzo Strozzi Sacrati porta da oggi il nome di Sergio Staino. La storica sala Azzurra è stata infatti intitolata al vignettista toscano, padre di Bobo e maestro della satira civile, in occasione dell’inaugurazione della mostra a lui dedicata, promossa da Lucca Crea, la società che organizza Lucca Comics & Games. 

A scoprire la targa è stato il presidente Eugenio Giani, che ha ricordato Staino come “un artista moderno, capace di trasmettere attraverso le sue vignette messaggi di umorismo, sagacia e sarcasmo tipicamente toscani. È stato un opinion leader che ha offerto riflessioni, stimoli all’iniziativa e capacità di mobilitazione, un messaggio carismatico che rimarrà nel presente e nel futuro”.

Alla cerimonia erano presenti la moglie Bruna e il figlio Michele, insieme a Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, e Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea. La mostra, curata da Pio Corveddu e Dario Dino Guida con testi di Laura Vaioli, direttrice della scuola TheSign Comics & Arts Academy di Firenze, raccoglie numerose opere originali messe a disposizione dalla famiglia Staino, dall’associazione Bobo e Dintorni, dal Comune e dalla Biblioteca di Scandicci. Alcune delle tavole erano già state protagoniste dell’omaggio all’artista al Castello dell’Acciaiolo, tra dicembre 2024 e marzo 2025.

Il percorso espositivo è arricchito dalle opere acquistate dalla Regione Toscana, che entrano così a far parte del patrimonio artistico dell’ente. Alla presentazione hanno preso parte anche l’assessora regionale Monia Monni e la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, mentre in platea era presente la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci.

Staino, attraverso il personaggio di Bobo e la sua produzione satirica, ha raccontato temi universali come lavoro, conflitti, ecologia, amore e famiglia, mettendo in luce le contraddizioni del quotidiano e offrendo spunti di riflessione che mantengono intatta la loro attualità. La sua satira, sottolineano i promotori, continua a illuminare la complessità del presente.

© Riproduzione riservata

