Serie C, quarta giornata: sogni, pressioni e ambizioni delle squadre toscane

La quarta giornata del Girone B di Serie C promette emozioni forti per le squadre toscane. Tra sabato e domenica scenderanno in campo Pianese, Pontedera, Arezzo e Livorno, con la necessità di confermare progressi o rialzarsi dopo qualche inciampo.

La Pianese arriva al “Comunale” con entusiasmo. Il successo esterno in Sardegna contro la Torres ha dato fiducia a un gruppo che appare compatto e cinico. Davanti ci sarà la Sambenedettese, reduce da una sconfitta casalinga con il Forlì. Gli ospiti inseguono riscatto, ma dovranno fare i conti con l’equilibrio e il ritmo dei bianconeri.

Il Pontedera torna al “Mannucci” con qualche rimpianto. Il pareggio in Abruzzo contro il Pineto ha mostrato solidità difensiva, ma poca incisività sotto porta. A far visita ai granata sarà un Rimini in piena crisi societaria, appesantito da voci di cessione e tensioni interne. Una condizione che rende favoriti i toscani, chiamati però a non abbassare la guardia.

L’Arezzo sorride dopo la vittoria sulla Vis Pesaro e si prepara a una trasferta complicata sul campo della Juventus Next Gen. Gli amaranto hanno mostrato organizzazione e idee chiare, ma a Vinovo servirà una prova di spessore per portare via punti. La gestione del possesso sarà decisiva per sfruttare gli spazi concessi dai bianconeri.

Infine il Livorno. La sconfitta interna contro il Guidonia brucia ancora e la gara con la Vis Pesaro diventa subito un banco di prova importante. I marchigiani hanno mostrato ordine e determinazione, ma i labronici devono ritrovare compattezza e cattiveria sotto porta.