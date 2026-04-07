Stefania Nesi insultata e minacciata: “Parole che feriscono. Questa è violenza”. Giani: “Scritte ignobili e inaccettabili”

Come Anna Maria, a Stefania va tutta la mia personale vicinanza e solidarietà. Il rispetto tra le persone è la base di ogni comunità: custodirlo significa prendersi cura gli uni degli altri e difendere, insieme, la dignità umana. Solo mantenendo vivi questi principi possiamo costruire una comunità unita, sicura e capace di prendersi cura di tutte e di tutti”.

Insieme. Perché Pistoia è più forte di chi prova ad avvelenarne il clima pubblico”.

La politica è un’altra cosa. E Pistoia merita di più.

Provo amarezza e rabbia ogni volta che gesti infami, parole violente e menzogne costruite ad arte provano a invadere la vita delle persone e a inquinare la sfera pubblica. Accade oggi con la scritta offensiva contro Stefania Nesi e contro il Partito Democratico. Accade ogni volta che si sceglie di colpire qualcuno non sul terreno delle idee e del confronto, ma su quello dell’insulto, della delegittimazione e dell’intimidazione.

Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale Toscana: “Esprimo sincera solidarietà a Stefania Nesi per un episodio grave e inaccettabile, che offende non solo la persona ma i valori di rispetto e convivenza civile. Gli insulti sessisti non sono opinioni ma segnali di inciviltà che vanno contrastati con fermezza. È fondamentale sostenere chi si impegna con coraggio nella vita pubblica e difendere una comunità fondata su dignità e partecipazione”.

Bernard Dika, Pd, sottosegretario Regione Toscana: “Quello che è stato scritto non è solo un insulto, è violenza. Fa male leggerlo e fa ancora più male pensare che qualcuno creda sia un modo accettabile di esprimersi.