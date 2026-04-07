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Stefania Nesi insultata e minacciata: “Parole che feriscono. Questa è violenza”. Giani: “Scritte ignobili e inaccettabili”

Scritte sessiste e minacce di morte contro Stefania Nesi, candidata primarie Pd amministrative Pistoia. Capecchi, sfidante primarie dem: "Gesto infame". Sindaca Celesti, candidata centrodestra: "Solidarietà a Stefania da parte di tutta la giunta". Pd: "A Pistoia non c'è spazio per violenza"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Stefania Nesi insultata e minacciata:
(Foto Fb Stefania Nesi)
7 ' di lettura
PISTOIA – Insulto sessista e minacce di morte contro Stefania Nesi, Pd. Stefania Nesi è la candidata alle primarie Pd al voto domenica 12 aprile a Pistoia insieme allo sfidante dem Giovanni Capecchi per designare il candidato sindaco alle amministrative Pistoia 2026. Amministrative in cui per il centrodestra è candidata sindaca Anna Maria Celesti, vicesindaca attuale sindaca dopo l’ingresso in Consiglio regionale di Alessandro Tomasi.
La scritta ‘Nesi putt… Pd devi morire’ su un muro a Candeglia.
La condanna del mondo politico.
Stefania Nesi insultata e minacciata: "Parole che feriscono. Questa è violenza". Giani: "Scritte ignobili e inaccettabili"
(Foto Fb Stefania Nesi)
Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana: “Le scritte apparse questa mattina contro Stefania Nesi e il Pd Pistoia sono ignobili e inaccettabili”.
Stefania Nesi, pubblicando via social la foto con le scritte: “Sono parole che feriscono, questa è violenza.
Non solo verso di me, ma verso l’idea stessa di convivenza, di rispetto, di umanità che una città dovrebbe custodire. Perché quando l’odio prende il posto del confronto, quando una donna viene colpita così perché sceglie di esporsi, di parlare, di metterci la faccia, allora non riguarda più una persona sola.
Questo è quello che stamattina cittadini e cittadine hanno trovato scritto su un muro a Candeglia.
Non ci fermeremo. Ma credo che oggi serva qualcosa di più del silenzio. Serve la forza delle persone per bene, di chi non accetta che tutto questo diventi normale. Perché Pistoia merita rispetto, coraggio e una politica senza compromessi che non si faccia intimidire”.

Giani: “Insulti e minacce non sono opinione: sono violenza. E non possono trovare spazio nel confronto democratico.

A Stefania e al Partito Democratico pistoiese va la mia piena solidarietà e vicinanza.
Stefania Nesi è impegnata alle primarie del centrosinistra che si terranno domenica 12 aprile per scegliere il candidato sindaco di Pistoia. Chi si impegna in politica lo fa per la comunità, e merita rispetto, sempre. La risposta deve essere chiara e forte:
più partecipazione, più democrazia, più civiltà”.

Sindaca Anna Maria Celesti insieme alla giunta: “Interviene per condannare il gesto vile, inaccettabile e profondamente vergognoso rivolto a Stefania Nesi, consigliera di opposizione del PD e candidata alle primarie del centrosinistra. Una forma di violenza di genere che non può essere minimizzata né tollerata, ma deve essere condannata con assoluta fermezza.

Come Anna Maria, a Stefania va tutta la mia personale vicinanza e solidarietà. Il rispetto tra le persone è la base di ogni comunità: custodirlo significa prendersi cura gli uni degli altri e difendere, insieme, la dignità umana. Solo mantenendo vivi questi principi possiamo costruire una comunità unita, sicura e capace di prendersi cura di tutte e di tutti”.
Giovanni Capecchi: Stamani ho chiamato Stefania Nesi per esprimerle la mia vicinanza.
Provo amarezza e rabbia ogni volta che gesti infami, parole violente e menzogne costruite ad arte provano a invadere la vita delle persone e a inquinare la sfera pubblica. Accade oggi con la scritta offensiva contro Stefania Nesi e contro il Partito Democratico. Accade ogni volta che si sceglie di colpire qualcuno non sul terreno delle idee e del confronto, ma su quello dell’insulto, della delegittimazione e dell’intimidazione.
La politica è un’altra cosa. E Pistoia merita di più.
Episodi come questo vanno condannati con nettezza, senza ambiguità.
L’importante è non lasciarsi trascinare verso il basso, non cedere al veleno, non smarrire il senso del limite.
Anche per questo siamo qui: per ricostruire, per unire, per guardare avanti. Per far prevalere la voce dell’impegno, del rispetto, della speranza.
Insieme. Perché Pistoia è più forte di chi prova ad avvelenarne il clima pubblico”.

 

Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale Toscana: “Esprimo sincera solidarietà a Stefania Nesi per un episodio grave e inaccettabile, che offende non solo la persona ma i valori di rispetto e convivenza civile. Gli insulti sessisti non sono opinioni ma segnali di inciviltà che vanno contrastati con fermezza. È fondamentale sostenere chi si impegna con coraggio nella vita pubblica e difendere una comunità fondata su dignità e partecipazione”.

Bernard Dika, Pd, sottosegretario Regione Toscana: “Quello che è stato scritto non è solo un insulto, è violenza. Fa male leggerlo e fa ancora più male pensare che qualcuno creda sia un modo accettabile di esprimersi.

Ma non è questo che rappresenta Pistoia.
Proprio per questo bisogna andare avanti, senza farsi intimidire, con ancora più determinazione”.
Pd Toscana, segretario Emiliano Fossi: “Esprimiamo la più netta condanna per l’inaccettabile gesto intimidatorio rivolto a Stefania Nesi. A lei va la solidarietà convinta di tutta la comunità del Partito Democratico della Toscana”. Così il Pd regionale in una nota di ferma condanna dopo l’episodio denunciato nelle scorse ore. Si tratta di un atto vile che supera il perimetro del confronto civile per sfociare nell’insulto e nella minaccia. Non è tollerabile che nel dibattito pubblico trovino spazio metodi che puntano a colpire la sfera personale per mettere a tacere l’impegno altrui. Confidiamo che le autorità facciano presto chiarezza per individuare i responsabili. A Nesi diciamo di proseguire a testa alta: non sarà sola di fronte a questo clima d’odio. La Toscana non si lascia intimidire da chi sceglie la violenza al posto del dialogo”.

Pd Pistoia: “A Stefania Nesi va tutta la solidarietà dell’unione comunale: ci colpisce e ci indigna il fatto che una donna che decide di esporsi e di mettersi in gioco per il futuro della propria città, possa suscitare tale violenza.

Ci auguriamo che i responsabili di questo gesto ignobile vengano individuati al più presto. Una cosa è certa: Stefania non si fermerà, noi non ci fermeremo. Quello che è accaduto è uno stimolo in più per impegnarci a garantire alla città e alla sua comunità il rispetto che meritano.
A Pistoia non c’è spazio per la violenza, per il sessimo, per la discriminazione o il disprezzo: siamo al fianco di Stefania Nesi, al lavoro per una città giusta e accogliente”.
Noi Moderati Pistoia “esprime piena solidarietà all’avversaria politica del Partito Democratico Stefania Nesi colpita da scritte vergognose e inaccettabili apparse a Candeglia, con richiami alla sua morte.
Sono parole ignobili, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico e con la libertà di esprimere le proprie idee. Di fronte a episodi come questo non possono esserci ambiguità né giustificazioni: la violenza, anche verbale, va condannata con fermezza, sempre.
Noi Moderati crediamo in una politica fondata sul rispetto delle persone, sul confronto serio tra programmi, sulle scelte amministrative e sulle visioni per la città. Le differenze politiche si affrontano con argomenti, proposte e responsabilità, mai con l’odio, mai con l’intimidazione.
Condanniamo con altrettanta nettezza ogni forma di violenza contro le donne, che sia fisica, psicologica o verbale. Colpire una donna perché sceglie di esporsi pubblicamente, di partecipare, di metterci la faccia, è un fatto ancora più grave e intollerabile.
Pistoia ha bisogno di una politica più alta, più civile, più umana. E ha bisogno che tutte le forze politiche, senza distinzione, respingano con decisione questo clima avvelenato.
Per parte nostra, continueremo a difendere una idea di confronto libera, forte e rispettosa, senza cedere alla barbarie”.
Sinistra Italiana “esprime la più ferma e indignata condanna per le scritte offensive e intimidatorie apparse questa mattina ai danni di Stefania Nesi e della comunità del Partito Democratico.
Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il legittimo confronto politico e che rappresenta invece un pericoloso scivolamento verso pratiche di odio, intimidazione e degrado del dibattito pubblico. Colpire le persone con insulti e attacchi personali significa tentare di avvelenare il clima democratico e minare le basi della convivenza civile.
Riteniamo intollerabile che qualcuno pensi di sostituire il confronto libero e trasparente tra idee con atti vigliacchi compiuti nell’ombra. La politica, quella vera, si fonda sul rispetto, sulla partecipazione e sulla forza delle proposte, non sulla violenza verbale e sulla delegittimazione personale.
A Stefania Nesi e a tutte e tutti gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico va la nostra piena solidarietà. Allo stesso tempo chiediamo che su quanto accaduto venga fatta al più presto chiarezza, individuando i responsabili e assicurandoli alle conseguenze previste dalla legge.
Sinistra Italiana ribadisce con forza che non farà mai un passo indietro nella difesa dei valori democratici, del rispetto reciproco e della dignità delle persone. Di fronte a questi episodi, la risposta deve essere una sola: più partecipazione, più confronto, più democrazia”.
Rifondazione Comunista, segreteria provinciale: “Abbiamo detto e ripetuto da settembre che i nostri due obiettivi primari erano riconquistare il Comune di Pistoia a una guida democratica e di sinistra e rientrare in Consiglio comunale con una rappresentanza comunista nell’ambito di un processo unitario. Avevamo anche detto che l’ipotesi delle primarie non ci piace. Perché sono uno strumento del populismo strumentalizzabile da chiunque, perché mortificano il ruolo della politica ed esaltano personalismi che a loro volta schiacciano la partecipazione dei cittadini trasformandoli in tifoserie invece che in soggetti portatori di valori e valorizzati. Il problema non sono i nomi in campo che stimiamo entrambi; il problema è l’invasione degli imbecilli che trovano finalmente un obiettivo per i loro malsani sfoghi: questa volta è toccata a Stefania Nesi essere oggetto di insulti insopportabili. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Stefania, raggiunta da una denigrazione a sfondo sessista e minacce. Tutto questo non rappresenta certo un confronto civile, ma sono gesti vili dello squallido provocatore di turno, che tentano di colpire la dignità della persona. Tutto questo è oggettivamente lontano anni luce dalla nostra pratica politica quotidiana”

© Riproduzione riservata

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