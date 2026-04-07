Stefania Nesi insultata e minacciata: “Parole che feriscono. Questa è violenza”. Giani: “Scritte ignobili e inaccettabili”

Giani: “Insulti e minacce non sono opinione: sono violenza. E non possono trovare spazio nel confronto democratico.
Sindaca Anna Maria Celesti insieme alla giunta: “Interviene per condannare il gesto vile, inaccettabile e profondamente vergognoso rivolto a Stefania Nesi, consigliera di opposizione del PD e candidata alle primarie del centrosinistra. Una forma di violenza di genere che non può essere minimizzata né tollerata, ma deve essere condannata con assoluta fermezza.
Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale Toscana: “Esprimo sincera solidarietà a Stefania Nesi per un episodio grave e inaccettabile, che offende non solo la persona ma i valori di rispetto e convivenza civile. Gli insulti sessisti non sono opinioni ma segnali di inciviltà che vanno contrastati con fermezza. È fondamentale sostenere chi si impegna con coraggio nella vita pubblica e difendere una comunità fondata su dignità e partecipazione”.
Bernard Dika, Pd, sottosegretario Regione Toscana: “Quello che è stato scritto non è solo un insulto, è violenza. Fa male leggerlo e fa ancora più male pensare che qualcuno creda sia un modo accettabile di esprimersi.
Pd Pistoia: “A Stefania Nesi va tutta la solidarietà dell’unione comunale: ci colpisce e ci indigna il fatto che una donna che decide di esporsi e di mettersi in gioco per il futuro della propria città, possa suscitare tale violenza.