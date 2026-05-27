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Dalle vacanze ai fiori d’arancio: la Sicilia diventa il rifugio delle nozze vip

Tra indiscrezioni, vacanze romantiche e location da sogno, l’Isola conquista sempre più celebrities internazionali

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REDAZIONE
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Matrimoni Vip in Sicilia
Crediti: Ig| @Dua Lipa, @Damiano David
1 ' di lettura

Le grandi star internazionali scelgono sempre più spesso i matrimoni in Sicilia per celebrare il giorno più importante. Tra ville storiche, hotel esclusivi e panorami sul mare, l’Isola continua infatti a conquistare artisti, influencer e personaggi dello spettacolo provenienti da tutto il mondo.

Al centro del gossip degli ultimi giorni c’è Dua Lipa, che secondo diverse indiscrezioni avrebbe deciso di anticipare le nozze con Callum Turner scegliendo ancora una volta Palermo come cornice del matrimonio. Il weekend delle celebrazioni sarebbe previsto tra il 5 e il 7 giugno, con eventi organizzati tra la Galleria d’Arte Moderna e Palazzo Gangi, due delle location più prestigiose del capoluogo siciliano.

Attorno all’evento cresce l’attesa anche per gli ospiti e per i dettagli della cerimonia. Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime ore ci sarebbe anche un abito firmato da Donatella Versace, mentre l’organizzazione sarebbe stata affidata ad Alessandra Grillo, wedding planner già nota per il matrimonio dei Ferragnez.

Negli ultimi anni i matrimoni in Sicilia sono diventati una vera tendenza tra le celebrities. L’Isola viene scelta non solo per il clima e il mare, ma anche per il mix tra storia, lusso e privacy che molte località riescono a offrire. Palermo, Taormina, Noto e le Eolie sono ormai considerate mete perfette per eventi esclusivi e soggiorni romantici.

Tra le coppie italiane che avrebbero puntato sulla Sicilia ci sono anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. A parlarne è stata Michelle Hunziker durante una recente intervista televisiva, raccontando con emozione delle future nozze previste sull’Isola.

Intanto cresce anche la curiosità attorno a Damiano David e Dove Cameron. La coppia è stata recentemente avvistata tra le vie di Taormina, dove avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza. Proprio questa presenza in Sicilia ha alimentato le indiscrezioni su un possibile interesse per la città come futura location di nozze, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale.

© Riproduzione riservata

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