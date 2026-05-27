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X Factor 2026, il tavolo si rinnova: chi è la novità della stagione

La squadra del celebre show musicale è ufficiale: artisti amatissimi e una sorpresa animeranno la prossima edizione in onda nei prossimi mesi su Sky

Italia Mondo
REDAZIONE
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x factor 2026
crediti: IG | @xfactoritalia
1 ' di lettura

X Factor 2026 prende forma e svela ufficialmente il nuovo tavolo dei giudici. Tra ritorni attesi, conferme e un volto inedito, il talent musicale si prepara a tornare in autunno con una squadra rinnovata ma ricca di nomi amatissimi dal pubblico.

La grande novità della nuova stagione è l’arrivo di Irama, scelto come nuovo giudice del programma. Per il cantante si tratta della prima esperienza nel ruolo all’interno del talent, dopo anni di successi tra classifiche, tour e partecipazioni ai principali eventi musicali italiani.

Accanto a lui torneranno anche Francesco Gabbani, pronto a riportare sul palco la sua energia e il suo stile ironico e coinvolgente, Paola Iezzi, fresca di vittoria nell’ultima edizione, e Jake La Furia, ormai presenza stabile e riconoscibile del programma.

A guidare lo show sarà ancora una volta Giorgia, confermata alla conduzione dopo l’esperienza dello scorso anno. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del programma con una serie di post dedicati ai protagonisti della nuova edizione.

Sui social l’annuncio ha subito acceso l’entusiasmo dei fan di X Factor 2026, curiosi di vedere gli equilibri che nasceranno tra i quattro giudici durante le selezioni e i live.

La nuova edizione del talent musicale targato Sky tornerà nei prossimi mesi con le audizioni e una stagione che promette ancora una volta sfide, nuovi talenti e momenti destinati a far discutere il pubblico.

© Riproduzione riservata

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