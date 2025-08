Regionali Toscana 2025: il peso di garantismo, sacrifici notevoli e liste di ex

Getting your Trinity Audio player ready...

Da un lato Giani bis, Pd, presidente Regione Toscana al termine primo mandato. Dall’altro Tomasi, coordinatore regionale FdI, sindaco di Pistoia.

Entrambi non ancora ufficializzati candidati presidenti rispettivamente di centrosinistra e centrodestra in vista di regionali che, con decreto ancora non firmato, in Toscana sono state annunciate dal presidente uscente Giani al voto il 12 ottobre.

Tra loro, da un lato una coalizione che aspetta di quantificare il peso di un “sacrificio notevole entrare in giunta Giani” per il M5S, come lo ha definito Conte

Dall’altro il peso è quello di Zaia del dopo Zaia in Veneto, il peso di una sua eventuale lista che, dice Zaia, “rappresenta l’opportunità di dare più forza alla maggioranza e portare più gente alla urne essendo una lista civica”.

Una casella, quella del Veneto, che, una volta sbloccata con un candidato presidente di centrodestra made in Lega, libererebbe la casella Tomasi in Toscana.

E d’altra parte, è chiaro Salvini, “Veneto? La mia speranza e la mia ambizione è che squadra che vince non si cambia. Nelle Marche è ricandidato Acquaroli di Fratelli d’Italia, immagino che in Calabria verrà ricandidato Occhiuto, che è di Forza Italia, con Luca Zaia e la Lega il Veneto è un modello vincente, se squadra che vince non si cambia, immagino che la Lega possa mettere a disposizione un governatore che faccia bene come Zaia in questi anni”.

Occhiuto che, indagato, ha spiazzato il centrodestra dimettendosi, era stato eletto presidente Calabria nel 2021, annunciando di ricandidarsi.

In tutto questo, a fronte del “sacrificio notevole” per Giani sta il garantismo del Movimento 5 Stelle del leader Conte, ex premier, per Matteo Ricci.

Conte che ha dato l’ok, con tanto di protocollo etico, per Matteo Ricci, europarlamentare Pd, candidato presidente Marche, indagato da sindaco di Pesaro nella legislatura 2019-2024. Respingendo Conte l’ipotesi che la contropartita sia, sempre in chiave alleanza con Pd di Elly Schlein, Roberto Fico, M5S, candidato presidente Campania

“Se ci fosse un collegamento minimo fra Ricci e la candidatura che stiamo valutando in Campania significherebbe che il M5S fa mercimonio“.

Campania in cui c’è da conoscere il peso di De Luca, Pd, in un dopo De Luca.

Certo, va detto, il via libera nelle Marche Conte lo dà a un Ricci con cui il M5S stava nella giunta bis a Pesaro con l’assessora Frenquellucci. Che fu avversaria di Ricci, Pd, alle amministrative 2019, candidata sindaca M5S. Poi entrò in giunta Ricci bis nel 2020, e fu espulsa da M5S e poi riammessa. L’assessora M5S sta in giunta anche con Andrea Bianconi, Pd, eletto sindaco nel dopo Ricci alle amministrative 2024, stavolta con M5S non avversario ma in coalizione con Pd.

Garantismo M5S per Ricci che non c’è invece per Sala, indagato sindaco di Milano blindato dal suo Pd.

Niente garantismo a Prato per la sindaca Ilaria Bugetti, Pd, indagata, dimissionaria subito dopo l’avviso di garanza con tanto di Comune di Prato, terza città dell’Italia centrale, commissariato. Non si è dimesso in quanto era segretario Pd alle amministrative 2024, non è indagato e l’opportunità politica a quanto pare è un optional, il locale segretario Pd Marco Biagioni, ex assessore in giunta Bugetti. Una giunta Bugetti Pd-M5S.

In Toscana il M5S dopo cinque anni di opposizione a Giani, e con i locali Cinque Stelle in rivolta contro un’alleanza Pd con o senza Giani bis, valuta dunque il “sacrificio notevole” di stare in giunta ancora con Giani.

Con un punto fermo, sottolineato da Conte nella conferenza stampa in cui ha dato il via libera a Ricci candidato presidente Marche, che vale per tutte le regionali 2025: “Non posso garantire se in tutte le regioni possiamo riprodurre lo stesso formato di coalizione”.